По данным минздрава, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 73 кыргызстанцев.
Баткенская область — 18;
Ошская область — 14;
Бишкек — 11;
Иссык-Кульская область — 9;
Джалал-Абадская область — 9;
Чуйская область — 5;
Ош — 3;
Таласская область — 3;
Нарынская область — 1.
За все время пандемии в стране зафиксировано 45 072 случая заражения коронавирусом.
Новых летальных исходов от COVID-19 за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 случая смерти среди пациентов с коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 107 пациентов.
Бишкек – 47;
Баткенская область – 26;
Джалал-Абадская область – 14;
Таласская область – 6;
Иссык-Кульская область – 5;
Чуйская область – 4;
Ошская область – 4;
Ош — 1.
Всего выписали 41 210 пациентов из больниц и домашней изоляции по всей стране.
За сутки коронавирус выявили у 7 медиков из Баткенской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 19 медработников. Всего COVID-19 подтвердили у 3 181 медика, из которых выздоровели 2 729 медработников.
По данным штаба, сейчас в стационарах лечатся 509 пациентов, а на амбулаторном лечении находятся 1 849 человек.