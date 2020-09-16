По данным минздрава, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 73 кыргызстанцев.

Баткенская область — 18;

Ошская область — 14;

Бишкек — 11;

Иссык-Кульская область — 9;

Джалал-Абадская область — 9;

Чуйская область — 5;

Ош — 3;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 1.

За все время пандемии в стране зафиксировано 45 072 случая заражения коронавирусом.

Новых летальных исходов от COVID-19 за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 случая смерти среди пациентов с коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 107 пациентов.

Бишкек – 47;

Баткенская область – 26;

Джалал-Абадская область – 14;

Таласская область – 6;

Иссык-Кульская область – 5;

Чуйская область – 4;

Ошская область – 4;

Ош — 1.

Всего выписали 41 210 пациентов из больниц и домашней изоляции по всей стране.

За сутки коронавирус выявили у 7 медиков из Баткенской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 19 медработников. Всего COVID-19 подтвердили у 3 181 медика, из которых выздоровели 2 729 медработников.

По данным штаба, сейчас в стационарах лечатся 509 пациентов, а на амбулаторном лечении находятся 1 849 человек.