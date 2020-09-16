Бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщили несколько кыргызских СМИ. Сообщается, что Чолпонбаева предварительно проверили на коронавирус — он не заражен.

В ГУВД «Клоопу» сказали, что не могут давать комментарии по делу, потому что его ведет Финпол. В финполиции пообещали дать информацию позже.

Чиновника задержали накануне — его подозревают в халатности и злоупотреблении должностным положением во время пандемии. Финпол считает, что руководство минздрава заключило нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, чем нанесло госбюджету ущерб в 9 миллионов сомов.

Еще в марте финпол начал расследование по фактам коррупции и лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний со стороны сотрудников минздрава. По этому делу в июле вызывали на допрос Чолпонбаева.