Томирис Парижде жеңіске жетті! 😎 Друзья, спешим сообщить хорошую новость! Кинокартина «Томирис» взяла Гран-при Nouveau Genre в секции международных полнометражных фильмов на 26-м кинофестивале L’Etrange Festival в Париже! Один из партнеров фестиваля CANAL+ @canalplus крупнейший франкоязычный платный телеканал в мире, теперь покажет наш фильм в прайм-тайм. 🇫🇷 Merci au jury et aux organisateurs du Festival du Film de L'Etrange @etrangefestival et bien sûr à nos distributeurs SND @sndfilms 🙏🎬🎥 #томирисфильм #tomirisfilm #dreamteam #поддержимКЗкино