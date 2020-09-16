Фильм «Томирис», операторами-постановщиками которого выступили кыргызстанцы Хасан Кыдыралиев и Жантай Кыдыралиев, получил Гран-при на фестивале L’Étrange Festival. Фестиваль проходил в Париже со 2 по 13 сентября.

Кинокартина завоевала награду среди международных полнометражных фильмов. Съёмками фильма занималась студия «Казахфильм». Премьера состоялась в Нур-Султане еще 25 сентября 2019 года.

Режиссер фильма Акан Сатаев рассказал, что кинокартина заслужила награду от крупнейшего канала Франции Canal+, и теперь ее покажут по телеканалу в прайм-тайм.

Фильм расказывает о жизни правительницы саков и массагетов Томирис. Судьба заставила ее стать великим воином, чтобы отомстить предателям и объединить племена для сражения за свой народ против гнета царя Кира.

Над материалом работала Амина Кадралиева.