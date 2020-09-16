Российский видеоблогер и урбанист Илья Варламов опубликовал репортаж о Бишкеке на своём ютуб-канале. В нём он раскритиковал столичную инфраструктуру, дороги, недавно построенные парки и работу властей. Он также написал о своих впечатлениях и разочарованиях на своём сайте в «Живом Журнале». «Клооп» приводит их краткий пересказ.

«Страна с удивительной природой и невероятными людьми»

Кыргызстан.

Варламов отмечает, что кыргызы очень похожи на норвежцев своей любовью к природе, а пейзажи Кыргызстана схожи с Исландией, Швейцарией и Новой Зеландией.

«В Кыргызстане удивительные люди. И это я пишу не из вежливости. Таких открытых и добрых людей я не встречал, наверное, ни в одной стране. Когда я спросил: «где самые красивые места вокруг Бишкека?» мне за час пришло 2 тысячи сообщений, и половина из них была с предложением встретить, забрать, провести, показать. И это не навязчивое гостеприимство, которое можно встретить на Востоке, это искреннее желание помочь. Такое отношение можно почувствовать только от родных и близких тебе людей, от хороших друзей. Но я совершенно чужой для них человек. Все три дня меня не оставляло чувство, что я не достоин такого тёплого приёма. В какой-то момент мне показалось, что меня с кем-то перепутали», — пишет Варламов.

Он также упоминает о революциях, которые происходили в Кыргызстане и пишет, что кыргызы «очень вольный народ стремящийся к политическим свободам».

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев.

«Я не знаю, как так вышло, учитывая что, все соседние страны десятилетиями подмяты под местных диктаторов. Возможно, сказывается кочевое прошлое кыргызов. Дольше всех — 25 лет [Варламов немного ошибся в цифрах. На самом деле Акаев занимал пост президента не 25, а 15 лет. Прим.ред.] — продержался первый президент независимого Кыргызстана Аскар Акаев, который очень любил эффектно побеждать на выборах и продлевать свои полномочия на референдумах, пока его не настигла Тюльпановая революция. С тех пор сменилось три президента, сейчас правит четвёртый [Здесь тоже мимо. В Кыргызстане сменилось 4 президента. Сейчас правит пятый. Прим.ред.]», — пишет блогер.

«Гулять по улицам неприятно»

Но Варламов отмечает, что если отвлечься от природы и гостеприимства, то Бишкек «застрял далеко в 90-х и не собирается оттуда вылезать», а за годы независимости Кыргызстана, столичные власти не построили ничего, чем можно было гордиться горожанам.

Неработающий фонтан, построенный при советском союзе. Фото: Илья Варламов. Площадь Бишкека. Фото: Илья Варламов.

«Современный независимый Кыргызстан облепил здания, которые остались со времен советской власти, пёстрыми пристройками, рекламой, неуместными вывесками, торговыми центрами, самостроем, неуместными жилыми комплексами», — говорит он.

Варламов подчёркивает, что по улицам Бишкека неприятно и неудобно гулять.

Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов.

«С одной стороны парковка — упираемся мордой в машины, а с другой стороны фасад, который изуродован различными пристройками и рекламными баннерами. Это тот город, по которому совершенно не хочется гулять», — говорит он.

«Нет нормальной системы общественного транспорта»

Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов.

Варламов отмечает, что большое количество маршруток, особенно в центре, — это «очень плохой знак». По его словам, есть несколько причин, почему маршрутки — это плохо.

Маршрутки занимают слишком много места на дороге;

Они недоступными многим людям (инвалидам с коляской, велосипедистам);

Маршрутки непредсказуемы. Варламов объясняет это тем, что если автобусы и троллейбусы ходят по определенному графику, то маршрутки ходят лишь тогда, когда есть пассажиры;

Забирают пассажиров, деньги у муниципальных предприятий и не вкладывают в остановки и транспортную инфраструктуру.

Разбитые тротуары в пяти метрах от «президентской трассы»

Фото: Илья Варламов.

Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов.

Блогер подчеркивает, что город совершенно не приспособлен для пожилых и маломобильных людей, и в городе нет ни одного километра тротуаров без разбитой плитки и ям .

«Бишкек — очень несправедливый город. Тут кыргызские патриоты могут сколько угодно бить себя в грудь, но сегодня столица Кыргызстана показывает просто эталонно скотское отношение к самым незащищённым людям. Если у тебя нет денег, если ты заболел, если ты старый — ты становишься человеком второго сорта. Тебе недоступна даже такая малость, как просто погулять по городу», — отмечает урбанист.

По мнению Варламова, проблема с тротуарами решится только тогда, когда чиновники сами начнут этим городом пользоваться.

«Просто жесть. Вот прямо очень хочется, чтобы президент Кыргызстана тут прошёлся в своих модных лакированных туфлях. Хотел бы я посмотреть, как он будет тут прыгать. Уверен, сразу бы нашлись деньги уложить тут новый асфальт или красивую плитку», — говорит он.

«Неуютные парки, в которых нечего делать»

Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов.

Варламов также раскритиковал новые парки на юге Бишкека, назвав их «несовременными и неуютными».

«Здесь мы видим абсолютно бесполезный газон, на котором нельзя ничего делать. Чахлые деревца, в которых нет никакого уюта. Мы видим абсолютно бездарное зонирование, где они просто нарисовали дорожки и расставили по бестолковому лавки», — говорит урбанист.

Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Велодорожка в парке. Фото: Илья Варламов.

Он отмечает, что сегодня в Бишкеке нет ни одного общественного пространства, за которое не было бы стыдно.

«Всё настолько плохо, что не хочется даже это обсуждать. Ну вот, допустим, новый парк, который недавно открыли. Да, это парк. В это сложно поверить, но это парк. Они просто взяли пустырь, разровняли землю и замостили дорожки плиткой. Всё. Ну ещё фонарей понатыкали и лавочки расставили. А где деревья? Мне сказали, что мэрия придумала креативный ход: деревья должны высадить жители близлежащих домов! А что, удобно! Сегодня жители будут высаживать деревья. Завтра можно попросить жителей отремонтировать тротуар и убрать улицы. Ну а потом зачем останавливаться? Пусть жители по очереди ходят на работу вместо мэра!» — пишет урбанист.

Варламов также комментирует технологию строительства парков.

«Что такое кыргызский парк? Они просто берут пустырь, выравнивают всё, делают какую-то сетку дорожек и парк готов. Просто один парк, другой парк, тут прямо целый какой-то парковый фестиваль», — отмечает он.

Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов.

Блогер говорит, что в столичной мэрии ему объяснили для чего в Бишкеке строят сразу несколько парков.

«Они говорят, что если мы здесь не сделаем парки, то здесь застроятся жилые комплексы и потом уже не будет ничего. По законам Кыргызстана, если у вас земля под парк, то там нельзя ничего строить. Мэрия забивает место парками, чтобы оно не отошло застройщикам. Забивают под парки, но делают какую-то ерунду, потому что на большее у них не хватает денег», — говорит Варламов.

Он также прогулялся по дворам одного из микрорайонов. Урбанист отмечает, что многие из них «в ужасном состоянии» и то благоустройство, которое было построено во дворах в советское время «так и стоит раздолбанным».

Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов.

«Люди сами у себя во дворе делают офигенные вещи, которые в 100 раз круче того, что делает мэрия в своих парках. Кто-то же реально взял и смастерил этот паровозик!» — восторгается Варламов благоустройством одного из дворов.

Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов.

Варламов приехал в Бишкек 2 сентября в компании еще одного российского блогера Максима Верника. В течение нескольких дней своего путешествия, они активно делились своими первыми впечатлениями о городе в своих социальных сетях.

Варламову даже поступали угрозы, после того, как он на своей страничке в интсаграме назвал «баранами» местных водителей за их поведение на дорогах.

Оскорбившиеся кыргызстанцы стали писать ему возмущения с ненормативной лексикой, а мастер спорта по вольной борьбе Тилек Усупов даже предложил Варламову «встретиться и обсудить баранов на дорогах».

Также в соцсетях бурно обсуждали то, что Варламов отужинал в «Супаре» с депутатом Марленом Маматалиевым — кандидатом в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан». Партию связывают с влиятельным кланом семьи Матраимовых.

Пользователей смутило «гостеприимство» Маматалиева, но сам Варламов в соцсетях написал, что встретил депутата случайно, когда снимал в этнокопмлексе выпуск новостей.

Варламов успел дать два интервью, в которых он рассказал о своих впечатлениях и проблемах Бишкека.

Редактура: Айжамал Джаманкулова, Айдай Иргебаева.

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