Минкультуры отреагировало на факт возможного уничтожения древних кыргызских петроглифов в Алайском районе Ошской области.

*Петроглифы — изображения, которые древние кыргызы нанесли на камни. Они считаются историко-культурным наследием и охраняются законом.

В министерстве заявили, что считают проведение угольных работ в районе вандализмом.

Минкульт признал, что петроглифы относятся к историко-культурному наследию, хотя ранее глава ведомства Азамат Жаманкулов сказал, что этот вопрос будет только рассматриваться.

«По факту вандализма выявленных на территории памятников археологии Кол, Туура-Бел и Мурдаштын-Башы, Министерство культуры приняло меры по предотвращению нарушений на территории объектов историко-культурного наследия, находящихся под угрозой разрушения», — заявили в ведомстве.

Кроме этого ведомство направило на место комиссию с археологами, которые установят ущерб причиненный во время разработки карьера.

Затем всю информацию о причиненном ущербе передадут в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных.

О возможном исчезновении древних петроглифов стало известно после публикации фотографа Зафера Динчера. Он на своей странице фейсбук сообщил, что на участке, который пересекается с селом Карагур и селом Мурдаш Кара-Сууйского района, два-три дня назад начал работать новый угольный карьер.

Тогда глава минкульта Азамат Жаманкулов заявил, что «петроглифы в этой местности не входят в перечень культурного достояния».

Добавив, что компания по добыче угля в той местности должна была обратится к ним за получением разрешения на работы, но не сделала этого.