Выборы в Жогорку Кенеш все ближе и каждая партия хочет выделиться рекламой и обещаниями на фоне остальных.

Политобъединения тратят огромные бюджеты, выкупая уличные баннеры по всему Кыргызстану и рекламные площади на сайтах.

К примеру партии «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», по данным ЦИК, потратили более 70 миллионов сомов — каждая, из избирательного счета, а «Биримдик» более 80 миллионов сомов.

Но в погоне за скоростью не все партии успевают следить за качеством распространяемой рекламы. «Клооп» собрал все фейлы, а к ним и мемы, связанные с рекламой и агитацией партий.

Один из первых фейлов пользователи увидели в агитролике партии «Биримдик», где появился новый неизвестный науке континент.

Дизайнеры Биримдик переделали карту мира. 🤪🤪🤪А может быть это Атлантида? 🤔🤔🤔 Publicerat av Меместан Måndag 7 september 2020

Позже партия поправила видео с картой мира. Это была не единственная ошибка в агитматериалах «Биримдик».

На своем официальном сайте, партия опубликовала информацию ссылаясь на российское законодательство.

Тогда в партии ответили, что это техническая ошибка, допущенная при тестовом запуске. Пользователи все же успели сделать мем к этой ошибке связав флаг России и цвета на логотипе партии.

Все не так плохо. Мы с русскими, а с ними Бог. Мы с Богом. Publicerat av Меместан Fredag 4 september 2020

На опозданиях партия «Кыргызстан» не остановилась, пользователи увидели ошибки в агитационных баннерах партии.

На одном из баннеров у двух кандидатов одна фамилия, а на другом партия перешла на латиницу.

А Шаки то у нас двое )) #жүрөFүмдө @NechaevaApril возьми на заметку )) pic.twitter.com/CXpGmgPwcc — Erkin Ryskulbekov (@Ryskulbekov) September 12, 2020

Другую ошибку пользователи нашли на агитационном календаре партии, где нет 31 декабря.

Обращаюсь в ЫНВД, прыкрытуру, лично Кашкаро Джунушали, эр аларык мэру города Франкфурт-жана-Маяне и волку Атилле — у нас… Publicerat av Semetey Amanbekov Torsdag 10 september 2020

На обещания партии обратило внимание издание Politmetr.kg. Журналисты напомнили, что партия «Кыргызстан» шла на выборы в парламент в 2015 году и тогда как и сейчас обещала 50 тысяч сомов за рождение первого ребенка.

Переведу: За рождение ребёнка вместо 4000 сом —>>>50 000 сом. Лично мне сложно верится, потому что МинФин не… Publicerat av Оскар Райс Lördag 5 september 2020

А вот и мем о всей предвыборной кампании партии «Кыргызстан».

— Может на рекламе сэкономим?- Отличная идея. Publicerat av Меместан Lördag 12 september 2020

У партии «Мекеним Кыргызстан» тоже нашли несколько ошибок во время агитации. Одну из таких заметили в ролике, где кандидаты от партии собирали юрту, но ошиблись при ее сборке.

Это заметили пользователи и напомнили в комментариях, как правильно собирать юрту.

«Было бы хорошо, если бы рядом у вас был кто-нибудь, кто умеет собирать юрту», — написал один из пользователей.

Другой случай связанный с партией произошел, когда Бишкек посетил урбанист Илья Варламов. Тогда он пришел в кафе, чтобы записать видео, а депутат от партии «Мекеним Кыргызстан» Марлен Маматалиев провел с ним встречу.

Позже в сети появились новости о том как Маматалиев проявил «гостеприимство», однако сам Варламов даже не подозревал, что был в компании депутата от партии, которую связывают с экс-таможенником Раимом Матраимовым.

Самому Варламову стали писать кыргызстанцы и рассказывать о партии «Мекеним Кыргызстан», Раиме Матраимове и показывать расследование о контрабанде и коррупции в таможне.

Партия сыновей бывшего президента Алмазбека Атамбаева «Социал-демократы» тоже успела выделиться своим агитационным роликом среди своих конкурентов.

Видео опубликовал один из кандидатов партии Темирлан Султанбеков.

В начале ролика учительница входит в класс и видит на доске слова «сачечесники», «маяне» и «кракадиль» — эти слова в разное время говорили депутаты парламента и президент Сооронбай Жээнбеков.

Олкону ойлойлу- социал-демократтарды колдойлу! Поддержим социал-демократов- поддержим страну! Publicerat av Темирлан Султанбеков Fredag 4 september 2020

При этом в съемках видео приняли участие несовершеннолетние. Ранее за использование фото ребенка на агитационном баннере ЦИК вынес предупреждение партии «Кыргызстан» так как это запрещено законом. Поэтому партии пришлось снять все баннеры с изображением ребенка. О том, выносили ли предупреждение социал-демократам — неизвестно.

Выборы в парламент Кыргызстана пройдут 4 октября. По данным ЦИК в них примут участие 16 партий.