Выборы в Жогорку Кенеш все ближе и каждая партия хочет выделиться рекламой и обещаниями на фоне остальных.
Политобъединения тратят огромные бюджеты, выкупая уличные баннеры по всему Кыргызстану и рекламные площади на сайтах.
К примеру партии «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», по данным ЦИК, потратили более 70 миллионов сомов — каждая, из избирательного счета, а «Биримдик» более 80 миллионов сомов.
Но в погоне за скоростью не все партии успевают следить за качеством распространяемой рекламы. «Клооп» собрал все фейлы, а к ним и мемы, связанные с рекламой и агитацией партий.
Один из первых фейлов пользователи увидели в агитролике партии «Биримдик», где появился новый неизвестный науке континент.
Позже партия поправила видео с картой мира. Это была не единственная ошибка в агитматериалах «Биримдик».
На своем официальном сайте, партия опубликовала информацию ссылаясь на российское законодательство.
Тогда в партии ответили, что это техническая ошибка, допущенная при тестовом запуске. Пользователи все же успели сделать мем к этой ошибке связав флаг России и цвета на логотипе партии.
На опозданиях партия «Кыргызстан» не остановилась, пользователи увидели ошибки в агитационных баннерах партии.
На одном из баннеров у двух кандидатов одна фамилия, а на другом партия перешла на латиницу.
Другую ошибку пользователи нашли на агитационном календаре партии, где нет 31 декабря.
На обещания партии обратило внимание издание Politmetr.kg. Журналисты напомнили, что партия «Кыргызстан» шла на выборы в парламент в 2015 году и тогда как и сейчас обещала 50 тысяч сомов за рождение первого ребенка.
А вот и мем о всей предвыборной кампании партии «Кыргызстан».
У партии «Мекеним Кыргызстан» тоже нашли несколько ошибок во время агитации. Одну из таких заметили в ролике, где кандидаты от партии собирали юрту, но ошиблись при ее сборке.
Это заметили пользователи и напомнили в комментариях, как правильно собирать юрту.
«Было бы хорошо, если бы рядом у вас был кто-нибудь, кто умеет собирать юрту», — написал один из пользователей.
Другой случай связанный с партией произошел, когда Бишкек посетил урбанист Илья Варламов. Тогда он пришел в кафе, чтобы записать видео, а депутат от партии «Мекеним Кыргызстан» Марлен Маматалиев провел с ним встречу.
Позже в сети появились новости о том как Маматалиев проявил «гостеприимство», однако сам Варламов даже не подозревал, что был в компании депутата от партии, которую связывают с экс-таможенником Раимом Матраимовым.
Самому Варламову стали писать кыргызстанцы и рассказывать о партии «Мекеним Кыргызстан», Раиме Матраимове и показывать расследование о контрабанде и коррупции в таможне.
Партия сыновей бывшего президента Алмазбека Атамбаева «Социал-демократы» тоже успела выделиться своим агитационным роликом среди своих конкурентов.
Видео опубликовал один из кандидатов партии Темирлан Султанбеков.
В начале ролика учительница входит в класс и видит на доске слова «сачечесники», «маяне» и «кракадиль» — эти слова в разное время говорили депутаты парламента и президент Сооронбай Жээнбеков.
При этом в съемках видео приняли участие несовершеннолетние. Ранее за использование фото ребенка на агитационном баннере ЦИК вынес предупреждение партии «Кыргызстан» так как это запрещено законом. Поэтому партии пришлось снять все баннеры с изображением ребенка. О том, выносили ли предупреждение социал-демократам — неизвестно.
Выборы в парламент Кыргызстана пройдут 4 октября. По данным ЦИК в них примут участие 16 партий.