Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 15 сентября рассказал о том, как правительство готовится ко вспышке COVID-19 в стране, которая по прогнозам кыргызских специалистов должна начаться уже в ноябре. По его словам, власти уже успели построить больницы, закупить медикаменты и даже подумать об увеличении размера пенсионных выплат. «Клооп» приводит основные моменты его выступления.

О больницах и медикаментах

По словам Боронова, минздрав обновил перечень медицинских препаратов для лечения коронавируса на 65 наименований и уже закупил 27 видов из них.

«Все они были реализованы на общую сумму в 85 млн сомов. Лекарств в аптеках пока достаточно, последующие поставки намечены на 15 сентября», — сказал он.

Боронов подчеркнул, что правительство также подготовило места для пациентов, в случае резкого увеличения числа заражённых.

*За время действия жёстких ограничений в стране, власти Кыргызстана не успели подготовить больничные койки и развернуть дополнительные стационары для пациентов. В итоге, в разгар пандемии, некоторые пациенты умирали прямо возле дверей больниц не дождавшись помощи. Тогда правительству пришлось развернуть временные — дневные и ночные стационары, в которых принимали пациентов в легкой формой COVID-19. Свой вклад внесли и волонтеры, которые помогали людям приезжая домой, это позволило разгрузить больницы до спада количества заболеваний.

«В Кыргызстане уже сданы в эксплуатацию 7 новых больниц из запланированных 12. Все они оснащены необходимым медоборудованием и аппаратурой», — сказал Боронов.

Об увеличении пенсий

Боронов заявил, что с 1 октября будет повышена базовая и страховая части пенсионных выплат. На сколько сомов увеличится пенсия, будет зависеть от размера самой пенсии, которую получает гражданин.

Пенсии, размеры которых не превышают 4286 сомов, минимально повысятся на 300 сомов;

Пенсии, размер которых составляют или превышают 4286,7 сомов, минимально повысятся на 360 сомов.

Таким образом, по словам Боронова, повышение в среднем составит 397 сомов, а средний размер пенсии составит 6 061 сом.

Повышение будет производиться для 689 тысяч пенсионеров. Для этого из республиканского бюджета выделят 75,2 млн сомов, а из Пенсионного фонда — 752,6 млн.

О расходах на борьбу с COVID-19

Всего, по словам Боронова на борьбу с COVID-19 было потрачено 5,2 млрд сомов из госбюджета. Ещё $338 млн поступило от международных институтов из которых были использованы $207 млн.

«$107,7 млн мы направили на борьбу с COVID-19, выплату пенсий и пособий малообеспеченным слоям населения, обеспечение продовольственной безопасности и продуктов питания нуждающихся. Также были расходы на зарплату врачам, учителям и другим работникам бюджетных учреждений, льготного кредитования предпринимателей», — сказал он.

По словам Боронова, другие $100 млн были переданы предпринимателям Кыргызстана в качестве кредита.

«Это так называемый обратный кредит. Мы сможем вернуть полученные средства через предпринимателей в течение 10 лет. Оставшиеся $130,3 млн еще не использованы. Эти средства находятся на счетах в Центральной казначействе Национального банка», — отметил Боронов.