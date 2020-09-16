Пресс-служба УВД Баткенской области сообщила, что в селе Кыштут Баткенской области мужчина поссорился с братом и убил его.

По данным УВД, 12 сентября в милицию сообщили, что в житель села Кыштут скончался в своем доме по неизвестным причинам.

Следствие установило, что погибшим оказался 63-летний местный житель, которого избил 46-летний брат.

«Погибший мужчина проживал в одном доме со своей 81-летней матерью в селе Кыштут», — сообщили в милиции.

Факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Баткенской области по статье «Убийство». А подозреваемого в убийстве 46-летнего мужчину взяли под стражу.