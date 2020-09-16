Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что оперативники столичной службы криминальной милиции задержали банду преступников с оружием и боеприпасами. Всего задержали семь человек.

В ведомстве отметили, что ранее получили оперативную информацию о том, что преступная группа скрытно прибыла для совершения преступлений.

«Сотрудники криминальной милиции вместе с бойцами спецназа провели задержание группы подозреваемых лиц состоящих из семи человек. Трое из них состоят на учете МВД как члены ОПГ, ранее судимые за различные преступления, такие как незаконное хранение наркотических средств, разбойные нападения и мошенничество», — говорится в сообщении.

При проведение обыска в адресах проживания задержанных были найдены автомат марки «АКСУ», обрез нарезной винтовки марки «ТОЗ-8», травматический пистолет марки «ФОРТ-12Р» калибра 9 мм со стертыми номерами и боеприпасы.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начато досудебное производство по статье 253 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Задержанные водворены в ИВС», — сообщили в ведомстве.

В ГУВД отметили, что у оперативников есть данные о том, что подозреваемые причастны к грабежу и разбою водителей большегрузных автомашин.

«Сотрудниками городской милиции в данное время продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных лиц к другим ранее совершенным преступлениям», — отметили в ГУВД.