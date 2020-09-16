Представители молодежного крыла пяти партий сошлись на теледебатах 14 сентября. Выступления транслировались на общественных телеканалах «ЭлТР» и ОТРК и соцсетях. «Клооп» кратко пересказывает основные моменты дебатов, которые продлились 2 часа.

В первых дебатах участвовали представители пяти партий:

Эркин Нурбаев из «Реформы»,

Эльнура Алканова из «Мекеним Кыргызстан»,

Алмаз Раимбеков из «Кыргызстана»,

Мухаммед Агибаев из «Мекен Ынтымагы»

Бегайым Ташматова из «Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов».

1 раунд — вопросы от ведущих

«В каком темпе и как ваша партия планирует развивать экономику Кыргызстана?»

Эркин Нурбаев: Развитие экономики начинается с искоренения коррупции во всех сферах развития страны. Оппозиционная партия «Реформа» объявит войну ворам, которые довели теневую экономику до 60%.

Алмаз Раимбеков: Локомотивом нашей экономики должно считаться сельское хозяйство. 67% нашего народа живет в сельской местности. Мы можем соревноваться с соседними странами в экологичности и чистоте наших продуктов. Все это видно в платформе «Санарип Кыргызстан».

Бегайым Ташматова: Мы хотим создать не только равные доходы, но и равные возможности. Для этого мы хотим открыть народную корпорацию. Через нее на основе уже выделенных государством денег обеспечить людей доступным жильем.

10 млрд сомов гранта на ипотечный кредит потратить на строительство двух заводов. Также нужно развивать сельское хозяйство через строительство перерабатывающих заводов, в которые фермеры смогут сдавать сырье напрямую по справедливой цене. В итоге мы сможем экспортировать эти продукты.

Эльнура Алканова: Локомотивы экономики — сельское хозяйство, энергетика, вода.

Мухаммед Агибаев: Нужно ввести в Кыргызстане мировые модели развития экономики. В нашей стране есть большой потенциал у туризма и сельского хозяйства. Надо заняться импортозамещением, пересмотреть законы о разработке полезных ископаемых.

«Какой вы видите структуру будущего правительства?»

Эркин Нурбаев: Если мы пройдем в парламент, то партия планирует в первую очередь инициировать закон о люстрации всем людям, которые разрушают прошлое, настоящее и будущее кыргызстанцев. Никакой речи о структуре правительства, о том, кто там будет сидеть, как это все будет работать разговора не идет. Мы говорим о том, что надо починить машину, поменять запчасти, когда в ней нет бензина и не на чем ехать.

Алмаз Раимбеков: Сейчас в стране есть 36 госслужб, 5 фондов. Мы предлагаем оставить 14 ведомств — компактные и мобильные министерства, подходящие нашей стране. 21 сентября мы введем в работу платформу «Цифровой Кыргызстан». Тогда народ сможет сам предлагать, какая служба и ведомства нужны государству.

Бегайым Ташматова: Первый закон, который партия хочет принять — это закон о конфискации имущества чиновников. Каждый госслужащий, кто вступил в должность с 1994 года, должен отчитаться о доходах. Это конфискованное имущество направят на погашение внешнего долга. Кроме этого, планируется провести децентрализацию и усилить губернаторские позиции. Партия ветеранов войны в Афганистане хочет показать результаты за время одного созыва — за пять лет работы в парламенте.

Эльнура Алканова предложила сократить почти в два раза центральный аппарат чиновников, заседающих в Бишкеке, упразднить должность вице-премьер-министров и полномочных представителей правительства. Структура правительства, которую предлагает «Мекеним Кыргызстан»: премьер-министр, аким и айыл окмоту, а высвободившиеся средства от сокращения дублирующихся госслужб направить на развитие айыл окмоту.

Мухаммед Агибаев согласен с оппонентами о том, что надо пересмотреть кадровую политику. Он предлагает начать с создания истинной партийной системы, так как Кыргызстан выбрал путь парламентаризма. Качественный парламент в свою очередь образует качественное правительство.

2 раунд — вопросы из ячеек на выбор

Мухаммед Агибаев из «Мекен Ынтымагы»

О внешней политике Кыргызстана: Сейчас вы сами видите, как на Кыргызстан влияют ценности западных стран и другие идеологии. Поэтому перед тем как говорить о внешней политике, нужно сначала определиться с направлением внутренней политики страны.

Об укреплении института семьи: Для этого можно ввести уроки института семьи и религиозности в школах, на которых будут рассказывать детям об отношениях к членам семьи. Кроме этого, нужно усилить экономику и решить вопрос миграции.

Эльнура Алканова «Мекеним Кыргызстан»

О соответствии экономики Кыргызстана мировому рынку: «Мекеним Кыргызстан» предлагает упразднить все виды налогов и оставить один — налог от оборота товара.

О первой инициативе в роли депутатки: Алканова хочет написать закон для поддержки предпринимательниц: по нему основательницам своего бизнеса предоставят налоговые льготы, введут в госпрограммы, познакомят с инвесторами и помогут найти рынок сбыта.

О диагностической базе здравоохранения: Партия упразднит Фонд обязательного медстрахования, так как до сих пор из-за «глупой системы» и бюрократии ФОМС врачи не получили зарплаты.

Бегайым Ташматова из «Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов»

О средней зарплате и минимальной пенсии через пять лет: Мы построим корпорацию по сельскому хозяйству, чтобы каждый нуждающийся получил жилье. Это приведет к тому, что у каждого вырастет средняя зарплата — станет от 20 тысяч сомов. Наша корпорация выделит пенсионерам акции, и они будут получать с них доходы. Для достойной жизни каждого пенсионера нужно минимум 10 тысяч сомов.

О востребованных профессиях: Действительно нужных специалистов у нас нет. Например, это горняки, люди, которые работали бы в легкой и тяжелой промышленности. Это происходит потому, что нет спроса на рынке профессий. До конца созыва наша партия сделает эти профессии модными и востребованными.

Алмаз Раимбеков из «Кыргызстана»

О достаточности пенсий в стране: Сейчас для средней жизни нужно примерно 17 тысяч сомов. Мы планируем поднять пенсию за счет средств от государственного-частного партнерства 100 предприятий Фонда по управлению госимуществом. Если правильно запустить их, провести аукционы в электронном формате, в год будет оборот в 70 млрд сомов. Из них государству останется около 2 млрд, благодаря которым мы сможем обеспечить пенсионерам прожиточный минимум.

Об уменьшении внешних долгов страны законами: Для этого надо правильно использовать потенциал айыльных округов. У нас 453 айыл окмоту. Если мы правильно их профинансируем, привлечем инвесторов и туристов, то можно выручить около 3 млрд сомов. Кроме того, если расформировать неэффективные лишние ведомства, освободятся еще бюджетные средства.

Эркин Нурбаев из «Реформы»

О пяти направлениях для развития регионов: Первым делом надо решить приграничные вопросы в Баткене. Второе направление — децентрализация управления страной. Люди живут в регионах, значит, власть должна быть в регионах. На остальные направления у меня нет времени.

О том, как решить вопрос нехватки воды: В Кыргызстане нереальные запасы чистейшей воды. Ее можно трансформировать в электроэнергию, экспортировать ее. Партия «Реформа» будет решать вопрос жестко, потому что нам игры в политику не нужны.

Эркин Нурбаев

3 раунд — вопросы оппонентам

Эркин Нурбаев — Мухаммеду Агибаеву: «Что вы думаете о Раиме-миллионе или Раиме Матраимове?»

Агибаев: Моя личная позиция, как и у всех мыслящих кыргызстанцев — отрицательная. Говорят, дыма без огня не бывает. Но какие слухи правда, а какие — нет, пусть решает народ.

Нурбаев: Где его место?

Агибаев: Я не могу вам точно сказать. Все это должно быть расследовано и доказано в суде. После этого можно говорить о том, где его место.

Эркин Нурбаев — Бегайым Ташматовой: Как вы решите приграничные проблемы Баткена после такого шоу во время агитации?

Ташматова: Члены нашей партии — участники военных действий, и они предполагают, что в конце концов ситуация в Баткене может привести к открытым столкновениям и кровопролитию. Ветераны войны в Афганистане живут и в Таджикистане, и в Узбекистане. Мы хотим созвать их на мирные переговоры, чтобы решить все мирным образом, потому что мы соседи уже более тысячи лет. Для этого мы используем наши связи и умение вести военные дела.

Нурбаев: У меня и у партии «Реформа» нет никаких вопросов к политобъединениям «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Этим партиям зададут вопросы по их деяниям в прошлом, сейчас и в будущем уже компетентные органы и прокуратура. Я — Эркин Нурбаев и партия «Реформа» будем до конца стоять для того, чтобы прокуратура все же задала эти вопросы партиям.

Алмаз Раимбеков — Эркину Нурбаеву: Вы сказали, что здравоохранение в плачевном состоянии. Где вы найдете средства на его восстановление?

Нурбаев: Бюджет. А бюджет из налогов собирается. При том, что 60% бюджета находится в тени. Ваши однопартийцы построили огромные компании, а доход от них… Например, если ввести любую фамилию из первой двадцатки партии «Кыргызстан» на сайте минюста, зная, какими богатствами оперируют эти кандидаты в депутаты, вы увидите, что эти богачи в виде налогов не вносят абсолютно ничего.

Например, Ахрор Иминов заявил, что у него две IT-академии. А я ввел его имя на сайте минюста и сравнил с информацией с сайта правительства, чтобы просто проверить, есть у него эти фирмы или нет. Этот человек одиннадцатый в списке, я боюсь говорить о тех, кто в первой десятке. Я очень сильно расстроен видеть моих оппонентов в таких партиях. Приходите к нам.

Раимбеков: В программе партии «Реформа» указано, что вы введете электромобили по всему Кыргызстану. Как вы это сделаете в Чаткале?

Нурбаев: И в Чаткал завезем. В чем проблема? Чаткал на Марсе, что ли? Нашим первым и главным заявлением было, что пять лет — слишком долго для реформ. Кыргызстан и народ не выдержат. Мы поставили себе конкретный срок — 5 основных реформ за 500 дней. Даже если мы попадаем в малую коалицию, мы исполним свое обещание. Мы даем слово, что сдадим свои мандаты, если не сможем сделать этого.

Алмаз Раимбеков — Бегайым Ташматовой: Какой будет гарантия государства при создании корпорации фермеров?

Ташматова: Наша корпорация — подарок нашему народу, инвестирование в национальный проект. У нас получается уложиться в бюджет, утвержденный депутатами из предыдущего созыва, и построить эти заводы. Мы уже начали переговоры с иностранными компаниями, которые готовы построить их под ключ.

Алмаз Раимбеков — Эльнуре Алкановой: Что будет с людьми, которых вы собираетесь сократить с госслужбы?

Алканова: Мы не собираемся искать новую работу для вице-премьер-министров и губернаторов. Мы выдвинулись в политику, чтобы работа была у простого народа.

Эльнура Алканова

Раимбеков: Каковы стандарты, которые вы хотите ввести для принятия людей на госслужбу?

Алканова: Мы предлагаем провести все вузы и их кафедры через международную систему аккредитации. Соответственно, в госорганах смогут работать только выпускники таких вузов. Во-вторых, мы хотим предложить правительству с помощью инвесторов разработать программу повышения квалификации для госслужащих за рубежом.

Бегайым Ташматова — Эркину Нурбаеву: Я болела за вас, пока не попала сюда. Вы не ответили точно ни на один вопрос оппонентов. Не окажетесь ли вы красивой пустышкой?

Нурбаев: Сегодня у нас с вами есть ровно 20 минут, чтобы заявить о себе, как о будущем Кыргызстана. Вся наша программа открыта для любого человека. 20 минут на нее я тратить не могу. Сегодня настало время быть немного ожесточенным ко всему беспределу. Я не вижу смысла здесь делать из себя экспертов, политиков старого формата, которые на людях «бла-бла-бла», а где реальные изменения? Я пришел сюда со своей гражданской позицией.

Ташматова так же, как и Эркин Нурбаев отказалась задавать вопросы представителям «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», потому что они состоят из старых депутатов, результаты работы которых все видят.

Эльнура Алканова — Алмазу Раимбекову: Недавно общественность была потрясена большим скандалом с участием кандидата от партии «Кыргызстан». Он избил женщину, он избил адвокатку. Неужели этот кандидат дальше останется в ваших рядах?

*При этом одна из кандидаток от «Мекеним Кыргызстан» Жылдыз Мусабекова подозревалась в угрозах групповым оральным изнасилованием журналистке. Мусабекова состояла в СДПК и партия обещала рассмотреть «ее поведение», чего так и не произошло. Теперь депутатка решила снова пойти в парламент.

Раимбеков: Сейчас этот вопрос разбирается в партии, создана внутрипартийная комиссия. Давайте подождем решение партии.

Алканова: Вы как личность, мужчина, хотели бы быть в одной партии с тем, кто поднял руку на женщину?

Раимбеков: На дебатах я — представитель партии, и не могу говорить за себя. Но на улице я Эльнуре бы ответил, что он поступил неправильно. Но там было много обстоятельств, которые сейчас исследуются. Как джигит говорю — неправильно поднимать руку на человека, даже на мужчин. Мы должны только любить и уважать наших дочерей, сестер и матерей.

Алканова: Значит, в качестве политика можно бить женщин, а в качестве гражданина — нет. Понятно. Ежегодно в Кыргызстане рождается около 170 тысяч детей. Вы обещаете суюнчу [награда за радостную весть] по 50 тысяч сомов каждому новорожденному. Вы умножали эти суммы? В итоге в год вам нужно будет 8 млрд сомов. Откуда деньги возьмете?

Раимбеков: Мы изучали этот вопрос, смотрели статистику. Когда вводили суюнчу, не было платформы по цифровизации. Сейчас по 50 тысяч за каждого ребенка получают родители тройни. Следующий наш этап — выплачивать по 50 тысяч сомов за каждого ребенка при рождении близнецов. Поэтапно столько же будем выдавать нуждающимся семьям. Это все будет показано, когда заработает платформа «Цифровой Кыргызстан» 21 сентября.

Алканова: Я не могу получить ответ на свой вопрос — откуда партия «Кыргызстан» найдет 8 млрд сомов?

Раимбеков: Если бы вы разбирались в экономике, вы бы сразу поняли… Вы сами считаете, что резко сократите госслужащих, если упраздните 7 губернаторов и 4 вице-премьеров. Почитайте свою программу.

Эльнура Алканова — Эркину Нурбаеву: Вы предлагаете упразднить Антикоррупционную службу при ГКНБ и при этом предлагаете создать новый орган с теми же функциями, но с другим названием.

Нурбаев: Одна из основ нашей программы — безопасность. Наши правоохранительные органы превратились в карательные, которые заставляют людей извиняться на камеру. Вы не поняли основную позицию партии «Реформа».

Мухаммед Агибаев — Эльнуре Алкановой: Бывший замминистра транспорта, задержанный за взятку в 500 тысяч долларов, находится в списках вашей партии. Это объясняется тем, что срок давности по делу истек. Но в любом случае народ-то знает. Как вы это объясните?

Эльнура Алканова: Я не знаю, о ком идет речь. Если такой человек в партии есть, то пусть сам за себя и отвечает.