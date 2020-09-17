Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» исправило велосипедную разметку на проспекте Айтматова, посреди которой был столб.
До исправления, ошибку в разметке увидели многие горожане и прокомментировали ее в сети.
Это не первая проблема с велодорожками в Бишкеке. Так как велодорожки ничем не огорожены от автомобильной трассы, кроме желтой линии, на них паркуются машины, а мусоровозы могут оставить на разметке баки.
На специализированных велодорожках, идущих параллельно с тротуаром, а не трассой, велосипедисты тоже встречаются с проблемами — с пешеходами. Некоторые пешеходы предпочитают гулять не по тротуару, а по велодорожкам, и вступают в конфликты с велосипедистами.
Российский урбанист Илья Варламов, посетив Бишкек, раскритиковал велодорожки, сказав, что они — «это профанация, нарисовать полоски на земле не значит сделать инфраструктуру для велосипедистов».
Несмотря на имеющиеся проблемы с велодорожками мэрия Бишкека продолжает продвигать езду на велосипеде и активный образ жизни, устраивая различные веломарафоны для горожан — в них принимает участие и мэр столицы.