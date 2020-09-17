Член Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова 11 и 12 сентября проверила несколько УИКов в Бишкеке и Чуйской области.

По результатам проверки она выявила аномальное количество граждан, зарегистрировавшихся по форме №2 – эта форма позволяет сменить участок голосования, если гражданин находится далеко от места своей прописки.

В одном из УИКов Бишкека, расположенном в КНУ имени Жусупа Баласагына, адрес голосования сменили 1617 человек. На участке в школе №95 зарегистрировался 2381 гражданин, при этом по форме №2 – 133 человека, после чего избирательная комиссия остановила прием этих форм.

На участке в школе №47 только за один день (21 августа) по форме №2 зарегистрировали 251 человека, причем, согласно записям в реестре, регистрация продолжалась уже после закрытия УИКа – до 21 часов вечера – что является нарушением.

По мнению Атыр Абдрахматовой, массовая регистрация избирателей по форме №2 означает, что партии организовано подвозили избирателей на участки, а также использовали админресурс и подкуп граждан, чтобы заставить их голосовать в свою пользу.

«На месте мы проверили документацию четырех избирательных участков, посмотрели данные по количеству, и увидели, что в день по форме №2 регистрировались по 100 человек. На участке №1047, в школе №47 за один день зарегистрировались 250 человек, что физически невозможно», – сказала она.

По словам Абдрахматовой, сейчас людям, приходящим на участок днем, отказывают в регистрации и приеме заявлений, и «даже ничего не разъясняют, просто не пускают», а до этого регистрировали людей по ночам, после официального закрытия участка.

Ранее глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) Бишкека Кайрат Маматов сообщил, что на 14 сентября в участковые избирательные комиссии столицы поступило 105 тысяч заявлений по форме №2.

По его словам, на 14 сентября в списке избирателей предварительно находятся более 3,4 млн избирателей, из них в Бишкеке – более 444 тысяч человек. Получается, что практически каждый четвертый избиратель в Бишкеке голосует по форме №2.

Форма №2

В Кыргызстане на 4 октября 2020 назначены парламентские выборы. Избиратели могут поменять участок для голосования через форму №2. Для этого нужно лично подать заявление в участковый избирком. По закону, никто не может собирать паспорта людей и регистрировать их на избирательном участке без личного участия.

Все чаще избиратели сообщают, что агитаторы партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. За это им предлагают деньги — обычно тысячу сомов сразу и тысячу после выборов. Но некоторых заставляют регистрироваться под угрозой увольнения — подобные методы использовали и на последних выборах президента.

В ЦИКе уверяют, что участок меняется только после того, как будут получены отпечатки человека и идентифицированы параметры лица. Но гражданские активисты говорят, что регистрация через форму №2 используется для подкупа голосов. Партии регистрируют избирателей из сел на участках в городе, чтобы преодолеть барьер в 0,7 % избирателей для регионов, Бишкека и Оша.