По данным минздрава, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 81 кыргызстанца.

Бишкек — 7;

Ош — 4;

Чуйская область – 8;

Ошская область — 22;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область – 8;

Джалал-Абадская область – 13;

Баткенская область — 15.

За все время пандемии в стране зафиксировано 45 153 случая заражения коронавирусом.

Новых летальных исходов от COVID-19 за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 случая смерти среди пациентов с коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 107 пациентов.

Бишкек – 52;

Чуйская область – 4;

Ошская область – 9;

Талаская область – 1;

Нарынская область – 1;

Иссык-Кульская область – 12;

Джалал-Абадская область – 12;

Баткенская область – 16.

Всего выписали 41 317 пациентов из больниц и домашней изоляции по всей стране.

За сутки коронавирус выявили у 4 медиков.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 10 медработников. Всего COVID-19 подтвердили у 3 185 медиков, из которых выздоровели 2 739 медработников.

По данным штаба, сейчас в стационарах лечатся 527 пациентов, а на амбулаторном лечении находятся 1 788 человек.