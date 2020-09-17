По данным минздрава, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 81 кыргызстанца.
- Бишкек — 7;
- Ош — 4;
- Чуйская область – 8;
- Ошская область — 22;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область – 8;
- Джалал-Абадская область – 13;
- Баткенская область — 15.
За все время пандемии в стране зафиксировано 45 153 случая заражения коронавирусом.
Новых летальных исходов от COVID-19 за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 случая смерти среди пациентов с коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 107 пациентов.
- Бишкек – 52;
- Чуйская область – 4;
- Ошская область – 9;
- Талаская область – 1;
- Нарынская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 12;
- Джалал-Абадская область – 12;
- Баткенская область – 16.
Всего выписали 41 317 пациентов из больниц и домашней изоляции по всей стране.
За сутки коронавирус выявили у 4 медиков.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 10 медработников. Всего COVID-19 подтвердили у 3 185 медиков, из которых выздоровели 2 739 медработников.
По данным штаба, сейчас в стационарах лечатся 527 пациентов, а на амбулаторном лечении находятся 1 788 человек.