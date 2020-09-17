1 min read

По данным минздрава, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 81 кыргызстанца.

  • Бишкек — 7;
  • Ош — 4;
  • Чуйская область – 8;
  • Ошская область — 22;
  • Таласская область — 3;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область – 8;
  • Джалал-Абадская область – 13;
  • Баткенская область — 15.

За все время пандемии в стране зафиксировано 45 153 случая заражения коронавирусом.

Новых летальных исходов от COVID-19 за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 случая смерти среди пациентов с коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 107 пациентов.

  • Бишкек – 52;
  • Чуйская область – 4;
  • Ошская область – 9;
  • Талаская область – 1;
  • Нарынская область – 1;
  • Иссык-Кульская область – 12;
  • Джалал-Абадская область – 12;
  • Баткенская область – 16.

Всего выписали 41 317 пациентов из больниц и домашней изоляции по всей стране.

За сутки коронавирус выявили у 4 медиков.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 10 медработников. Всего COVID-19 подтвердили у 3 185 медиков, из которых выздоровели 2 739 медработников.

По данным штаба, сейчас в стационарах лечатся 527 пациентов, а на амбулаторном лечении находятся 1 788 человек.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА