Избирательные бюллетени для выборов в парламент, которые пройдут 4 октября 2020 года, будет изготавливать ОАО «Учкун». Такое решение принял Центризбирком на заседании 15 сентября 2020 года.

Директором типографии является бывший вице-премьер-министр и кандидат в депутаты парламента от партии «Кыргызстан» Даир Кенекеев. Однако согласно закону «О выборах депутатов Жогорку Кенеша», с момента выдвижения и до определения результатов выборов, кандидат должен приостановить свою должность, если он является руководителем государственного учреждения ( «Учкун» — государственная типография).

В типографии сообщили, что Кенекееву предоставили отпуск без сохранения содержания и он приостановил выполнение обязанностей генерального директора.

«Даир Кенекеев не сможет влиять на «Учкун» во время проведения выборных процессов. Мы будем соблюдать строжайший режим секретности. Бюллетени, как и помещение, в котором их изготовят, будут охраняться», — сообщили в типографии.

Скандалы с типографией

Типография не раз оказывалась в центре скандалов, из-за того, что допускала ошибки в распечатанных дипломах и аттестатах.

Выпускник Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) в июле 2019 года сообщал, что им выдали дипломы с орфографическими ошибками. Во вкладыше на кыргызском языке вместо «Окууга кирди» («Поступил») в типографии написали «Окуугу кирди». Все дипломы (около 600) типография заменила за свой счет.

Дипломы со штрих кодами, которые не считывались, получили выпускники Ошского государственного университета (ОшГУ) в 2019 году. Ошибки обнаружили в 755 документах об окончании учебы у студентов медицинского факультета. Типография «Учкун» позже заменила все недействительные документы.

В июле того же года выпускникам школ вручили 48 тысяч бракованных аттестатов, напечатанных этой же типографией. В документах было написано «СРЕДНЮЮ РЕДНЮЮ» вместо «СРЕДНЮЮ».

В министерстве образования признали, что в инциденте также была их вина. По итогам разбирательств завотделом персонификации документов и трое корректоров издания были уволены. Еще трое сотрудников получили взыскания за нарушение внутреннего регламента работы.Директор типографии «Учкун» Даир Кенекеев признал вину издательства за печать аттестатов с «окончил среднюю реднюю школу». Он назвал это «человеческим фактором». Финпол зарегистрировал эти факты в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации».

Скандалы с партией «Кыргызстан»

Сама партия Кыргызстан, в которую вступил Даир Канекеев, тоже не раз оказывалась в центре скандалов.

Ещё в августе во время регистрации списка партий, «Кыргызстан» опоздал со сдачей документов. ЦИК отказывалась их принимать, однако причиной этому называла то, что документы предоставило «ненадлежащее лицо».

Партию зарегистрировали на парламентские выборы только после решения Верховного суда, который обязал ЦИК принять документы партии.

В числе кандидатов от партии «Кыргызстан» на выборы идет спикер парламента Дастанбек Джумабеков, который ранее подарил 50 тысяч сомов роженице в Таласской области, за то что она назвала своего сына в честь него.

ЦИК отметила, это может расцениваться как возможный подкуп избирателей, однако пока не включила рассмотрение этого случая в повестку,

Партии также вынесли замечание за то, что на своих агитационных баннерах, они использовали фотографию несовершеннолетнего ребёнка, что противоречит закону. После этого баннеры сняли.

Над материалом работала Милана Щербакова.

Заглавное фото: Kaktus Media.