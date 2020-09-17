Учителям школы имени Сыдыка Алайчы в Кара-Суйском районе Ошской области отправили голосовое сообщение в Whatsapp с указом «собрать по 10 избирателей». В противном случае женский голос грозился оставить учителей без зарплаты за август.

«Уважаемые учителя: Каймуратова, Батырова, Абдуллаева Алтынай, Чынасылова Тахмина, Бекешова Гульзира, Гульгаакы, Атыргуль, Сабиралиева Чынара, Зарина, Бурма, Кумуш эже, Тамара — почему вы не явились в штаб? Мои слова на вас вообще не влияют? Вы должны приходить в штаб даже ночью! Учителя, которых я назвала — не соберете по 10 избирателей, можете не приходить в школу! За август зарплату не начислю», — сказала женщина в голосовом сообщении.

Вторая аудиозапись скорее всего была записана на диктофон. Голос схожий с первым сообщением велел учителям начать работу с агитаторами.

«Другие вопросы есть? Бактыяр, слышал? Каждый директор школы пойдет в штаб. Не говори учителям, что “эже дала такой приказ”, я не приказываю, у меня характер такой. Учителя должны заниматься конкретной работой. Ставьте агитаторов и начинайте работу», — сказала она.

Издание «Т-Медиа», ссылаясь на собственные источники, предположило, что голос в сообщении принадлежит главе Кара-Суйского районного отдела образования Гулайым Машраповой. Она занимает 48 строчку в списке партии «Мекеним Кыргызстан». Издание опубликовало голос Машараповой — его можно сравнить с голосом на записи и найти схожесть.

Сама Машрапова в интервью «Т-Медиа» подтвердила, что была в школе имени Сыдыка Алайчы для встречи с избирателями. Однако она опровергла информации о приказе собрать по 10 избирателей от каждого педагога.

«Я не такая женщина, которая скажет: “Найдите мне по 10 человек”, я сама учительница. Лучше мне не быть депутатом, чем покупать голоса и заставлять своих учителей. Это все ложь. Я пошла в школу Сыдыка Алайчы, чтобы ознакомить всех со своей программой. Там были не только учителя, но и родители и молодежь», — сказала Машрапова.

Пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев сообщил «Клоопу», что случай произошел несколько дней назад. Он отметил, что на данный момент по этому факту ведутся следственные мероприятия.

«Мы допрашиваем людей, чьи фамилии прозвучали в голосовом сообщении. Также была назначена экспертиза, чтобы выяснить чей это был голос», — сказал Аширбаев.

На данный момент по этому факту ведется досудебное производство по статье «Злоупотребление административным ресурсом» Кодекса о проступках.

«Мекеним Кыргызстан» и Матраимовы

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельным в Кыргызстане кланом Матраимовых. В списке партии числятся Искендер Матраимов, представительница фонда «Исмаил Матраимов» Элнура Алканова и адвокат семьи Канатбек Азиз.

Акимом Кара-Суйского района является Тилек Матраимов, а его брат — Раим Матраимов — стал фигурантом журналистского расследования о выведенных из Кыргызстана 700 миллионов долларов.

Учителя на выборах

Ранее, 8 сентября, кандидаты от партии «Биримдик» провели встречу с избирателями в Араванском и Узгенском районах Ошской области.

Среди собравшихся в Араванском Доме культуры присутствовало множество учителей и воспитательниц детсадов. По их словам, они пришли на встречу «добровольно». Однако некоторые из них на условиях анонимности признались, что прийти на встречу с кандидатами их заставили директора школ.

Встреча с жителями Узгенского района проходила в сельском клубе. Учителя местной школы сообщили журналистам «Клоопа», что их директриса заставила их явиться на агитационное мероприятие и проголосовать за «партию государства».

*«Биримдик» считается партией власти. В составе партии числятся брат президента Жээнбекова, действующие депутаты и ряд руководителей госслужб.

«Мы получаем зарплату от государства и оно нас кормит, значит мы должны поддержать партию государства. Вы же сами видели, зарплату вам начисляли даже во время карантина, когда не было уроков. Вы все получили вовремя», — отправила голосовое сообщение руководительница школы своим подчиненным.