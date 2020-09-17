Центризбирком сообщил, что неизвестное лицо завладело электронной цифровой подписью бишкекчанки и зарегистрировало её на избирательном участке по форме №2. Делом займётся Генпрокуратура и МВД.

Ранее женщина обратилась в рабочую группу, с просьбой выяснить почему она оказалась в списке избирателей на том участке, к которому она не относится по прописке.

«Наши работники выяснили, что неизвестное лицо завладев её паспортом получило электронную подпись в Центре обслуживания населения. После этого оно незаконно зарегистрировало женщину на избирательном участке №1055 (школа №59)», — сообщили в ЦИК.

Однако в ГРС отрицают, что от лица бишкекчанки когда-либо поступал запрос на получение электронной подписи.

«Обращений по поводу получения облачной электронной цифровой подписи от гражданки упомянутой в статье по имени Индира Токтоналиева не было. На данный момент у неё нет ОЭЦП», — сообщили в ГРС.

Цифровая электронная подпись является полноценной заменой рукописной подписи, и имеет полную юридическую силу.

Для того, чтобы её получить, физическое лицо должно обратиться в ЦОН с оригиналом паспорта.

Форма №2

В Кыргызстане 4 октября должны пройти выборы в парламент. Сейчас у кандидатов в депутаты идёт агитационный период. Однако ещё до его начала партии активно работали с населением, о чём сообщали очевидцы и СМИ.

Журналисты писали, что на избирательных участках в Бишкеке проходила массовая регистрация сельчан по форме №2. Эта форма дает возможность голосовать на выбранном участке в день выборов — к примеру, если избиратель прописан за городом, то форма №2 позволяет ему проголосовать в столице. За это гражданину предлагают деньги — обычно тысячу сомов сразу и тысячу после выборов. Но некоторых заставляют регистрироваться под угрозой увольнения — подобные методы использовали и на последних выборах президента.

В ЦИКе уверяют, что участок меняется только после того, как будут получены отпечатки человека и идентифицированы параметры лица. Но гражданские активисты говорят, что регистрация через форму №2 используется для подкупа голосов. Партии регистрируют избирателей из сел на участках в городе, чтобы преодолеть барьер в 0,7 % избирателей для регионов, Бишкека и Оша.

Часто в сообщениях о смене участка для голосования упоминаются партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик». Первая связана с кланом Матраимовых и имеет слабую поддержку в столице, где проходили митинги против этой семьи. Вторую партию связывают с властью — от нее на выборы идет брат президента Асылбек Жээнбеков.

Всего по форме №2 будут голосовать 253 006 избирателей. Больше всего регистрации по форме №2 зафиксировано в Бишкеке — 104 057 избирателей.