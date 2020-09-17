Пресс-служба президента сообщила, что на очередном заседании Совета безопасности Сооронбаю Жээнбекову презентовали новый проект Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции и ликвидации ее причин.

Жээнбеков на заседании заявил, что нужно совершенствовать антикоррупционные законы и применять механизмы борьбы с коррупцией в повседневной работе.

«Необходимо создать национальную методику измерения уровня коррупции в государственных органах. Она будет учитывать коррупционные проявления, присущие нашей стране и менталитету нашего общества, на основе чего будут разрабатываться эффективные механизмы борьбы с ними», — сказал президент.

По словам Жээнбекова, в новой стратегии заложены 82 мероприятия, которые дадут результаты в борьбе с коррупцией.

Он добавил, что с 2018 по 2020 года государство понесло ущерб в размере 13,6 миллиардов сомов, а возвращено в пользу государства почти шесть миллиардов сомов.

«Это конечно мало, из 13 миллиардов еще половину не вернули в казну. Работы в этом направлении необходимо усилить», — заявил Жээнбеков.

Президент также заявил, что за время его контроле работы по борьбе с коррупцией многих чиновников уволили с должностей и раскрыты коррупционные схемы в сфере государственных закупок и судов.

«Несколько высокопоставленных чиновников были привлечены к ответственности, включая суровые уголовные наказания», — добавил президент.

За время президентства Сооронбая Жээнбекова в Кыргызстане возбудили несколько громких дел связанных с коррупцией.

Одно из таких связано с экс-премьер-министром Сапаром Исаковым, который пришел на пост во время президента Алмазбека Атамбаева.

Исакова приговорили в общем к 18 годам лишения свободы по статье «Коррупция». Экс-премьер-министр проходил обвиняемым по делу о реконструкции ТЭЦ Бишкека, а также по делам о реконструкции исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.

Кроме лишения свободы, Исакова приговорили к штрафу в размере 247 миллионов 650 тысяч сомов.

Сторонники Сапара Исакова не раз высказывались о том, что дело имеет политический характер. А адвокаты говорили, что следствие нарушает права экс-премьера тем, что не доставляет его на заседания в зал суда.

Кроме Исакова в деле о реконструкции ипподрома и музея проходили еще шесть экс-чиновников, которых также обвиняли в коррупции. В итоге эск-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву приговорили к выплате штрафа 260 тысяч сомов.

Остальные обвиняемые по делу заключили сделку со следствие и их дела рассматриваются отдельно.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева также приговорили по статье «Коррупция» и осудили на 11 лет лишения свободы.

Атамбаев проходил обвиняемым по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Дело об освобождении Батукаева стало одной из главных причин лишения Атамбаева статуса экс-президента, а вместе с ним и всех привилегий, которые полагались Атамбаеву и его семье.

Сам Атамбаев не раз говорил, что дело в его отношении имеет политический окрас. Он также называл все обвинения в его адрес надуманными и обвинил нынешнюю власть в защите самих себя.