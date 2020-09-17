Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева собрались у здания Госкомитета нацбезопасности с шарами и плакатами, чтобы поздравить его с днем рождения. Это уже второй день рождения, который Атамбаев проводит в СИЗО ГКНБ.

«Депутаты Асель Кодуранова, Мурадыл Мадеминов и Мухтар Айнакулов заходят на встречу с Алмазбеком Шаршеновичем. Мы передали экс-президенту самые теплые пожелания. Свои поздравления из СИЗО-1 передали его соратники, обвиняемые по событиям в Кой-Таше», — пишет сторонница Атамбаева Кундуз Жолдубаева и обещает, что все вышеперечисленные с ним «до конца».

Атамбаев был задержан 9 августа 2019 года — с тех пор он был в заключении, ненадолго перемещаясь в больницу из-за пневмонии. В течение 2020 года проходили суды, которые признали Атамбаева виновным по статье «Коррупция» по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Бывшего главу государства осудили на 11 лет заключения.

В грядущих выборах принимают участие сыновья Атамбаева Кадыр и Сеид — и ведут за собой сторонников отца. Их партия называется «Социал Демократы», но логотип партии — буква А, а на агитационных плакатах изображен Алмазбек Атамбаев. Партия считает себя «единственной оппозиционной» правлению Сооронбая Жээнбекова.

Сооронбай Жээнбеков — преемник Атамбаева на посту президента, которого бывший президент называл другом и всячески лоббировал его кандидатуру на выборах главы государства. После выборов отношения двух лидеров испортились, кадры Атамбаева были уволены со службы, против них начали антикоррупционные уголовные дела и самого бывшего президента вызвали на допрос по возобновленному делу об освобождении кримавторитета Батукаева. Так как Атамбаев идти на допросы отказался, его резиденцию штурмовали и его задержали.