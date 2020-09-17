У около 100 жителей села Улуу Памир провинции Ван в Турции выявили коронавирус. Об этом «Клоопу» сообщил глава села Улуу Памир Эюпхан Ватансевер.

По его словам, в село вирус проник через людей, которые работают в охране границ. Порядка 200 жителей села работают в этой сфере — они вынуждены вместе армией ездить в другие регионы.

«Коронавирусом заразились более 40 человек, если добавить тех, кто сидит на домашнем карантине, число достигает до 100. 30 из них занимались охраной границ», — сказал Ватансевер.

Ватансевер опасается быстрого распространения коронавируса, ведь жители тесно контактируют друг с другом. Среди зараженных коронавирусом есть 4 человека, возраст которых выше 65 — их состояние хорошее.

Глава села в интервью «Азаттыку» рассказал, что создана специальная группа для контроля тех, кто находится на карантине. Они ходят по селу и призывают людей не выходить из дома. А тех, кто не подчиняется порядку, штрафуют.

Представитель «Сообщества культуры кыргызских тюрков» Мошал Гювен сообщил «Клоопу», что состояние заразившихся стабильное.

«К счастью, их состояние не тяжелое, в больницу никто не доставлен. Все взяты на 14-дневный карантин. Потихоньку выздоравливают. Лекарствами обеспечивает местные власти», — сказал Мошал Гювен.

По состоянию на 17 сентября в Турции коронавирус подтвердился у 296 391 человек, умерли — 7 249.

Улуу Памирские кыргызы

Турецкое правительство 1983 году переселило памирских кыргызов, перекочевавших из Афганистана, в провинцию Ван, и обеспечило их жильем. Сейчас в селе Улуу Памир провинции Ван живут около 2500 тыс этнических кыргызов. А если включить сюда этнических кыргызов, проживающих в городах Стамбул, Йозгат, Малатья и Анкара, то общее количество этнических кыргызов достигает 4000 человек.