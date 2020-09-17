Сузакский районный суд оштрафовал на 50 тысяч сомов жителя Джалал-Абадской области, который застрелил трёх аистов возле реки Кара-Дарыя. Парню предъявили обвинения по статьям «Незаконные охота» и «Уничтожение животных» Кодекса о проступках. Суд также поставил ему годовой запрет на охоту и отпустил домой с подпиской о невыезде.

Охота на аистов в Кыргызстане запрещена. За их отстрел полагается штраф в размере 30 тысяч сомов за каждую птицу. Однако обвиняемый утверждает, что не знал о том, что аисты занесены в красную книгу Кыргызстана, и он просто пострелял проводя время на побережье с младшим братом.

«Отдыхая на побережье, я увидел, как из камышей взлетают белые птицы и выстрелил в них три раза — птицы упали на землю. Вместе с младшим братом мы решили сфотографироваться на их фоне и опубликовать в соцсетях», — сообщил парень.

В ходе следствия он полностью признал свою вину и выплатил штраф в размере 90 тысяч сомов за трёх убитых птиц.

Следователи УВД Джалал-Абадской области задержали парня 6 августа 2020 года. О совершенном преступлении стало известно из фотографий опубликованных его братом в соцсетях 3 августа. На фото можно было увидеть несколько мертвых птиц и парня с ружьем в руках.



По данным следственных органов, парень выкинул трофеи в реку, чтобы скрыть улики.

Над материалом работала Милана Щербакова.