Журналистка Майраш Базлакунова 15 сентября опубликовала часовое интервью с экс-заместителем секретаря Совета безопасности, бывшим министром внутренних дел и кандидатом от партии «Бутун Кыргызстан» Омурбеком Суваналиевым.

*Омурбек Суваналиев — экс-глава МВД. Был известен под прозвищем «комиссар Каттани» (так звали принципиального героя телесериала 80-х «Спрут»). В 80-х и 90-х работал в МВД, с 95 по 97 был депутатом законодательного собрания парламента, год работал в МНБ (нынешний Госкомитет нацбезопасности), недолго работал в аппарате омбудсмена, после чего вернулся в правоохранительные органы, где занимал различные руководящие должности. С 2006 по 2007 исполнял обязанности главы МВД, в 2010 был комендантом Оша, а в 2011 баллотировался в президенты. В 2019 году был назначен приказом президента Жээнбекова на должность замсекретаря Совбеза, на время выборов временно отстранен от работы, так как баллотируется в депутаты от партии «Бутун Кыргызстан».

В ходе беседы Суваналиев выразил мнение, что президент стал «заложником» в ситуации с бывшим зампредседателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

«Помните, Райымбек Матраимов выступал с видеообращением к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, заявляя, что «у меня хватит сил на борьбу с тобой»? Это пришлось как раз на тот момент, когда противостояние между действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником было в разгаре. Поэтому получилось, что Матраимов оказался на стороне первого, против Атамбаева. И тогда-то он начал набирать силу», – рассказал бывший глава МВД.

Он отметил, что кадровый состав сегодняшних силовых структур – ГКНБ, МВД, Финразведка, финполиция и генеральный прокурор – когда-то работал с Матраимовым в Ошской области. По его словам, эти люди считаются с Матраимовым и «сами решают многие вопросы»

«Почему он [президент] постоянно говорит: дайте факты? Потому что ему дают искаженные факты. Это ведь все правда, что писали в “Азаттыке”. А депутаты схитрили и создали комиссию по убийству Саймаити, которое произошло в Турции. При чем тут это? Нужно расследовать те факты, что озвучивают журналисты», – заявил Суваналиев.

По его мнению, опубликованные в журналистских расследованиях факты не были расследованы в полной мере.

Омурбек Суваналиев также заявил, что Райымбек Матраимов и вор в законе Камчы Кольбаев (Коля Кыргыз) стоят за несколькими партиями, которые баллотируются в парламент.

Журналистское расследование

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов, известный в обществе как Райым Миллион, был снят с должности в 2017 году.

В ноябре и декабре 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути».

В нём журналисты рассказали о связях экс-зампредседателя Таможенной службы Матраимова с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, который построил подпольную империю грузоперевозок из Китая в Центральную Азию и Россию через Кыргызстан.

Информатор журналистов — убитый в ноябре Айеркен Саймаити — признался, что помог отмыть 700 миллионов долларов бизнеса Абдукадыра и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Кроме этого, в расследовании рассказывалось о том, как жена Матраимова Уулкан Тургунова инвестировала в строительный проект в Дубае совместно с семьёй Абдукадыр.

В связи с публикацией этих статей Райымбек Матраимов, его брат, депутат ЖК Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали иски в суд на три медиаресурса.

Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.

В декабре 2019 года Райымбек Матраимов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что никакого отношения к выводу через Кыргызстан 700 млн долларов не имеет.