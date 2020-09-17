Экс-посол Кыргызстана в России Раимкул Аттокуров сказал изданию «Азаттык», что его слова в интервью российскому изданию «Правда.ру» исказили.

По словам Аттокурова, многое, что он сказал в интервью российскому изданию, не включили в опубликованный материал.

«Возможно, у них есть какие-то свои цели, интересы», — рассказал он «Азаттык».

Что сказал Аттокуров в интервью?

В своем интервью экс-посол и председатель Координационного совета кыргызской диаспоры в Москве Раимкул Аттокуров сказал, что у многих кыргызов возникают мысли обратиться к России, чтобы Кыргызстан мог войти в ее состав.

Интервью экс-посла вызвало резонанс и критику в его адрес. Аттокуров позже сказал, что такой вопрос «обсуждается на бытовом уровне частными лицами». В качестве своего личного мнения экс-посол заявил, что Кыргызстан суверенное государство и будет «максимально стараться, чтобы оставаться независимыми».

На его слова отреагировали и в организации «Кыргыз биримдиги». Ее председатель Абдыганы Шакиров заявил, что ни в одной кыргызской организации не было и не может быть речи о присоединении Кыргызстана к другой стране.

Добавив, что мигранты и уроженцы Кыргызстана в России выступают за укрепление отношений между странами, но без ущерба суверенитету республики.

В посольстве Кыргызстана в России прокомментировали озвученную Аттокуровым позицию, сказав, что «никаких серьезных оснований для подобных высказываний не имеется».