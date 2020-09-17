Первомайский районный суд Бишкека 17 сентября принял решение водворить в следственный изолятор экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Он будет находиться в СИЗО-1 до 15 ноября.



После заседания, отвечая на вопрос журналистов, Чолпонбаев заявил, что не считает себя виновным.

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями задержала Чолпонбаева 15 сентября. Его подозревают в халатности и злоупотреблении должностным положением.

«Установлено, что руководящие лица минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее финпол вызвал на допрос Чолпонбаева, так как ведомство начало проверку проведения тендеров на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, которые борются с коронавирусом.

Тогда финпол сообщал, что Чолпонбаева допрашивают по фактам коррупции и лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний со стороны сотрудников минздрава.

Тендеры на закупку СИЗ были объявлены в феврале 2020 года, когда в Кыргызстане ещё не было зафиксировано ни одного официального случая заражения коронавирусом. Тогда был создан Республиканский штаб, который совместно с минздравом должен был подготовиться к эпидемии в стране и обеспечить медперсонал необходимыми средствами защиты, аппаратами и тестами для выявления коронавируса.

1 апреля президент Сооронбай Жээнбеков уволил Космосбека Чолпонбаева и Алтынай Омурбекову, которые занимали должности главы министерства здравоохранения и вице-премьера.

Совет безопасности президента обвинил их в «безответственности» и «непринятии соответствующих мер» во время пандемии коронавируса в стране.

Расследование журналистов о госзакупках СИЗ и ИВЛ

Журналисты издания «ПолитКлиника» провели расследование госзакупок медицинских принадлежностей. Они выявили, что госорганы закупали СИЗы, маски и аппараты ИВЛ по завышенным ценам, у компаний не имеющих отношения к здравоохранению.

Вот, что писали журналисты:

Одноразовые маски закупались по 400 сомов за штуку, при их рыночной стоимости от 30 до 150 сомов;