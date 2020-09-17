Пресс-секретарь спикера парламента Дастанбека Джумабекова — Жоомарт Максатбеков рассказал «Клоопу», откуда выделили деньги семье, где новорожденного назвали в честь торага.

По словам Максатбекова, 50 тысяч сомов спикер выделил из фонда торага Жогорку Кенеша.

«Их семья обращалась за поддержкой и поэтому спикер оказал им материальную помощь в размере 50 тысяч сомов», — пояснил пресс-секретарь.

При этом ранее пресс-служба парламента распространила пресс-релиз о том, что Джумабеков выделил эти деньги от имени своей семьи.

Максатбеков добавил, что торага сделал семье подарок во время своей рабочей поездки как спикер парламента, а не как кандидат от партии «Кыргызстан».

Позже член ЦИК Атыр Абдрахматова предложила рассмотреть снятие кандидатуры Джумабекова или всей партии «Кыргызстан» с предвыборной гонки, так как подарок спикера может считаться подкупом, но ее коллеги не стали включать этот вопрос в повестку дня.

Спикер и партия «Кыргызстан»

Действующий спикер парламента Дастанбек Джумабеков на этих выборах идет в качества кандидата от партии «Кыргызстан».

Партию зарегистрировали на выборы только после решения Верховного суда.

Тогда суд встал на сторону партии и обязал ЦИК принять документы у «Кыргызстана» и допустить ее к выборам.

Ранее избирательная комиссия отказалась принимать документы партии, так как их предоставило «ненадлежащее лицо».

А активисты и кандидаты от других партий говорили, что допускать «Кыргызстан» нельзя, потому что партия опоздала со сдачей документов в ЦИК.