15 сентября в студии телеканала ТМG в Оше прошли дебаты между партиями «Мекенчил», «Кыргызстан» и Политической партией ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов.

От партии Кыргызстан» выступил Нурбек Алимбеков, от «Мекенчил» – Курманкул Зулушев, от Партии ветеранов войны в Афганистане – Акбокон Таштанбеков.

«Клооп» подготовил пересказ того, как партийные кандидаты ответили на вопросы о внешнем долге страны, копировании российских законов и уровне медицины в стране.

Первые реформы

В своем вступительном слове Акбокон Таштанбеков из партии ветеранов войны в Афганистане заявил, что его политобъединение намерено бороться с коррупцией и вводить развитие сельского хозяйства. По его словам, идеология партии – социализм.

«Нас многие знают, особенно люди, рожденные в СССР, мы участники баткенских событий, и как партия мы достаточно известны. Мы за то, чтобы восстановить СССР, чтобы все страны СНГ объединились. Была одна валюта, без границ, но мы при этом не потеряем свою независимость. Нам нужен Союз», – сказал он.

Кандидат от партии «Кыргызстан» Нурбек Алимбеков отметил, что необходимы реформы в сельскохозяйственном секторе и объединение их в кооперативы, а также работа по экологии, туризму и госграницам.

Курманкул Зулушев из партии «Мекенчил» рассказал, что у него партии есть пять реформ: конституционная – «чтобы ответственность нес только один человек и боролся с коррупцией в стране», судебная, а также реформы в образовании и безопасности – «решение проблем на границах».

«30 лет уже чиновники и политики принимали различные законы, но ничего не изменилось, и нам нужно для начала поднять экономику страны, сократить депутатов парламента, будет референдум», – сказал Зулушев.

Суйунчу Дастана Джумабекова

Нурбека Алимбекова из «Кыргызстана» попросили прокомментировать то, что его однопартиец Дастан Джумабеков подарил 50 тысяч сомов роженице, назвавшей своего ребенка Дастаном.

Алимбеков ответил, что не знает подробностей, и что нужно уточнить, выдал ли их Джумабеков из собственных средств или из бюджета спикера парламента. Он также отметил, что выплата в 50 тысяч сомов за рождение ребенка необходима.

«Мы в парламенте говорили об этом, и благодаря нам уже есть выплата в 4 тысячи сомов», – сказал Алимбеков.

*Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике», позволяющий получить единовременную выплату и пособие на ребенка, был подписан бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым 1 августа 2017 года. Его инициаторками были депутатки партии «СДПК» Карамат Орозова и Аида Касымалиева.

Судимости и уголовный кодекс

Курманкулу Зулушеву из партии «Мекенчил» задали вопрос: «В вашей партии есть судимые люди, как вы смотрите на это?»

«Я не знаю, о ком идет речь, и если не озвучите имена, то я не могу сказать чего-либо конкретного. Я знаю, что среди нас чистые люди и патриоты», – ответил Зулушев.

Его также попросили прокомментировать новые поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, пояснив, что многие граждане страдают из-за них, особенно по статье «Кража» до 10 тысяч сомов.

«Мы с самого начала были против этих изменений. Власть заставила нас и всех принять этот закон, так как партия власти была большинством и победила, несмотря на то что мы были против. Я всегда был против. Они даже не смогли найти нам кодексы на кыргызском языке», – ответил кандидат Зулушев.

Российские законы

У кандидатов в парламент также спросили о копировании российских законов и попросили гарантий, что такого больше не будет.

Курманкул Зулушев из «Мекенчил» согласился с тем, что многие партии копировали программы и законы у российских партий. По его словам, это плохо и «нужно обязательно все рассматривать тщательно», а также писать законы на кыргызском языке.

«У нас есть межпарламентское соглашение, и наши депутаты сидят там, и если некоторые законы подходят нам, то мы берем их, и в этом нет ничего плохого», – заявил Нурбек Алимбеков из партии «Кыргызстан».

Акбокон Таштанбеков из партии ветеранов войны в Афганистане согласился с ним в том, что «если законы не плохие, то почему бы не переписывать их».

«Китай живет полностью на плагиате, и им хорошо все. Даже язык, на котором мы говорим, был придуман кем-то, и ведь в этом нет ничего плохого. По правам человека ведь тоже нормативы переписываются, в этом нет ничего плохого ведь? Международные организации тоже принимают законы для всех», – сказал он.

Президентская форма

У кандидата от партии «Мекенчил» Курманкула Зулушева спросили, что он думает о том, чтобы перейти на президентскую форму правления.

Он ответил, что будет проведен референдум, и народ решит, нужен ли президент вообще или стоит упразднить эту должность.

«Я законопроект внес спикеру ЖК КР, но уже столько времени прошло — его так и не выставили на повестку дня. Мы бы сэкономили деньги и во время выборов 4 октября сразу же бы провели референдум вместе с кандидатами в депутаты ЖК КР. Мы бы выбрали, какое нам нужно правление в стране», – сказал Зулушев.

Уровень медицины

«У нас медицина не развита, не хватает аппаратуры, и все едут в Бишкек за лечением, за химиотерапией. Может, поставить всю аппаратуру и в регионы и поднять зарплату врачам?» – задал вопрос один из зрителей телеканала всем партиям.

Нурбек Алимбеков из партии «Кыргызстан» ответил, что их партия обязательно рассмотрит этот вопрос в парламенте.

Кандидат от Партии ветеранов войны в Афганистане Акбокон Таштанбеков отметил, что государство не сможет поднять зарплаты врачам, так как для этого бюджет министерства здравоохранения должен составлять 24 млрд сомов. По его словам, о реформах ведомства говорят давно, например, о страховании, но «ничего не делается».

«Вот момент со страховым взносом от Соцфонда – деньги от него должны поступать мне в карман, и потом я буду выбирать, в какую больницу идти. В больницах будет конкуренция, соответственно, высокая заработная плата у врачей», – сказал Таштанбеков.

По его словам, у партии был опыт закупок инвалидных колясок для ветеранов войны в Афганистане по низким ценам, так как это делалось без посредников. Кандидат предложил избавиться от посредников, чтобы «все стало прозрачно».

Курманкул Зулушев из партии «Мекенчил» ответил, что нужно провести системную реформу по Минздраву.

«То, что мы привезем в Ош онкологическую больницу, ничего не изменит, ведь останутся неохваченными другие районы и регионы. У нас много бюрократии, деньги идут в ФОМС, а Минздрав потом просит деньги у них, и идет недопонимание. По инвалидам могу сказать, что государство вообще обязано содержать в нормальных условиях всех своих граждан. Но почему-то этого не делается, так как экономика слабая и нет денег», – сказал он.

Законы «пачками»

Кандидатам задали вопрос о том, почему в конце года законы принимаются «пачками».

Нурбек Алимбеков из «Кыргызстана» обвинил в этом правительство, заявив, что «они очень поздно приносят законопроекты». Курманкул Зулушев из «Мекенчил» также отметил, что правительство должно работать лучше, а депутаты – все тщательно изучать перед принятием.

«Такое происходит, когда в парламенте сидят двоечники. Если бы каждый депутат давал себе оценку, то такого бы не было», – ответил Акбокон Таштанбеков из партии ветеранов войны в Афганистане.

Внешний долг и коррупция

«Как закроем внешний долг Кыргызстана? Есть опасение, что наши земли может отобрать КНР. Как вы решите эту проблему?», – задали вопрос кандидатам.

Нурбек Алимбеков из партии «Кыргызстана» ответил, что намеревается построить железную дорогу по маршруту Туркменистан — Кыргызстан — Китай, и получать за эту программу до 100 млн долларов.

«За счет этих денег мы отдадим долг, мы вносили предложение в правительство и думаем, что в этом направлении правительство работает. Прошу народ не переживать за это, и мы не позволим отобрать наши земли. Даже через газопровод можно решить эту проблему», – сказал он.

Акбокон Таштанбеков из партии ветеранов войны в Афганистане заявил, что их партия договорится с Китаем, так как придерживается той же идеологии – социализма.

«Также будем работать по борьбе с коррупцией, и у многих чиновников-ворюг конфискуем все и за счет этого потом выплатим долги», – ответил он.

Курманкул Зулушев из «Мекенчил» подчеркнул, что внешний долг – это огромная проблема, возникшая из-за того, что депутаты «ратифицировали этот документ без изучения, с согласия властей».

«Наши месторождения разграбили, воруют в электроэнергию, не доплачивают налоги. Нужно лишь работать по-честному, и тогда будут деньги. Если наша партия пройдет в парламент, то мы будем бороться с коррупцией радикально. К примеру, глава партии афганцев по слухам приватизировал государственную баню», – сказал он.

На вопрос о том, по каким законам в стране посадят коррупционеров, Акбокон Таштанбеков ответил, что законы страны позволяют посадить чиновника, если даже он не заполнил декларацию.

Кандидат от партии Курманкул Зулушев «Мекенчил» согласился с ним, но отметил, что для привлечения коррупционеров должен быть другой путь.

«Не обязательно сажать в тюрьму, нужно, чтобы они возвратили наворованное и пополнили бюджет», – сказал он.

Заключительное слово

В своем заклчючительном слове кандидат от партии «Кыргызстан» Нурбек Алимбеков предложил перевести вице-премьера по безопасности границ и заместителей ответственных министерств в Баткен. По его словам, премьер-министр должен работать несколько лет, так как он не успевает что-либо сделать.

Алимбеков также заявил, что в парламенте должно быть всего несколько партий, чтобы какая-либо из партий не могла угрожать тем, что выйдет из коалиции, а также 9%-ый порог и развитый парламентаризм.

Кандидат от партии «Мекенчил» Курманкул Зулушев рассказал, что у его партии три шага развития страны и три пути развития для граждан на выбор на референдуме – парламентская или президентская форма правления, сокращение 120 депутатов до 75 депутатов, а также борьба с коррупционерами – «чиновниками, судьями, прокурорами, депутатами, президентами и прочими».

Акбокон Таштанбеков, кандидат от партии ветеранов войны в Афганистане сказал, что нужно развивать экономику страны, открывать производство и корпорации, которые бы принадлежали народу.

«У нас в стране упало производство табака. И нужно поднимать эту отрасль, и на юге нужно открывать фабрику. Народу нужно просто, чтобы все работали, чтобы все было можно подороже продать. Все заводы должны принадлежать народу. Прошу вас, не продавайте свои голоса и голосуйте за нашу партию», – сказал он.