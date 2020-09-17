Вторые дебаты молодых представителей партий прошли 16 сентября. «Клооп» кратко пересказывает, что обсуждали и о чем спорили спикеры.

В этот раз участвовали члены пяти партий:

Аяз Баетов из «Республики»,

Темирлан Султанбеков из «Социал-демократов»

Шумкарбек Адилбек уулу из «Ыйман Нуру»,

Бактыяр Калпаев из «Мекенчил»,

Кубанычбек Мурзакматов из «Ордо».

1 раунд — вопросы от ведущих

«Как можно противостоять опасностям экстремизма и терроризма, не ограничивая свободу и права граждан на вероисповедание?

Темирлан Султанбеков: Молодежь уезжает воевать в другие страны, Сирию не потому, что стали экстремистами, вошли в неправильное направление в религии, а потому что власть бессильна, безграмотна и равнодушна к своему народу. Людям дают по $5-10 тысяч, и простой народ тратит их на пропитание своей семьи.

В это же время из Кыргызстана крадут $700 млн, об этом рассказали журналисты «Азаттыка» [и Клоопа с OCCRP], а президент с кирпичным лицом сидит и просит факты. Экстремизм не в народе, а во власти. Государство и политпартии не должны вмешиваться в религию, поэтому в нашей партийной программе ничего нет по этой теме. Экстремизму может помешать наша программа по борьбе с бедностью, а не с коррупцией.

Бактыяр Калпаев: Многие кыргызстанцы — мусульмане, и нельзя из-за тех, кто перешел в экстремистские течения очернять правильных мусульман. Государство обязательно должно взять эту сферу под контроль. Самая главная причина — плачевное состояние нашей экономики. В нашей программе есть норма, по которой ГКНБ должен реагировать на случаи, когда появляется внешняя угроза для государства, а не заниматься внутренними политвопросами.

Шумкарбек Адилбек уулу: В Конституции прописаны свобода на вероисповедание и светскость нашего государства. Для недопущения экстремизма нужно доносить до населения правдивую, точную информацию о религии. Поэтому наша партия предполагает направить свое внимание на два направления: развитие экономики и сохранение госидеологии.

Аяз Баетов: Госорганы должны исполнять свою работу. Например, ГКНБ мог не доводить до экстремизма, если бы выполнял свои функции в сфере нацбезопасности, терроризма, разведки и контрразведки. Вместо этого они следят за медиками. Мы считаем, что вопросы религии не надо вмешивать в политику. Главное, провести кардинальные экономические реформы.

Кубанычбек Мурзакматов: Контроль со стороны государства нужен, но нельзя вмешиваться в религиозные направления. Наши люди малообразованы в вопросах религий. Поэтому надо вводить в школы уроки, на которых бы рассказывали о канонах различных религий.

«Какую оценку вы могли бы дать проводимой сегодня молодежной политике и какие проблемы сегодня имеются?»

Темирлан Султанбеков: Оценка любой политике, проводимой правительством, президентом, парламентом — ноль. У нас нет программы по развитию молодежной политики. Мы предлагаем называть тех, кто учится в детских садах сейтековцами, школьников — семетеевцами, студентов — манасовцами. Сделать так, как в Советском союзе — были октябрята, пионеры, комсомольцы. Это будут целые организации при минобразования. Они будут отвечать за патриотическое воспитание, грамотность, знания, этическое поведение подрастающего поколения.

Бактыяр Калпаев: Никогда молодым власть просто так не отдавали. От нашей партии 45 человек до 35 лет идут на выборы. Если мы придем в парламент, то приведем в каждое министерство молодых, знающих технологии и новые тенденции людей с высшим образованием.

Шумкарбек Адилбек уулу: Наши молодые люди после получения среднего образования уезжают в Россию и другие страны. Получается, наше государство готовит кадровые ресурсы для чужой страны. Поэтому нужно создавать новые рабочие места или новые отрасли. Наша партия предлагает увеличить производительность наших отраслей и использовать интеллектуальные и креативные ресурсы молодежи во благо страны.

Аяз Баетов: Я часто вижу за рубежом, как наши молодые люди пробиваются своими силами в международные компании. Но они всегда хотят вернуться в нашу страну. Мы хотим создавать для молодежи возможности получать работу на глобальном уровне, ввести трехъязычие в школах — государственный, официальный и иностранный языки. Также предлагаем, чтобы школьники последние три года обучения в школе усиленно изучали программирование. Так вместе с аттестатом они могут получить диплом программиста.

Кубанычбек Мурзакматов: Молодежная политика в стране никакая. В программе нашей партии основной уклон делается на молодежь, так как она — наше будущее.

2 раунд — вопросы из ячеек по выбору

Кубанычбек Мурзакматов из «Ордо»

О работе послов Кыргызстана за рубежом: В нашей программе прописаны и функции послов, так как они в основном работают в развитых странах. Каждый посол должен в нашу страну привести по одному инвестору. Кто кроме послов будет приводить нам международных инвесторов?

О проблемах людей с инвалидностью: У людей с инвалидностью огромное количество физических проблем, но им необходимо еще человеческое тепло, не просто пособие.

Об идеях партии в молодежной политике: Мы должны создавать технопарки, IT-центры, где ребята будут обучаться.

О борьбе с коррупцией: Корень коррупции в сознании человека, душе, сердце. Поэтому основной упор нашей программы на нравственных, духовных ценностях человека.

Аяз Баетов из «Республики»

О сельхозкооперативах: Мы все знаем, но не понимаем, как работает минсельхоз. Мы вошли в ЕАЭС, но объем производимой продукции у нас мал, из-за чего мы не можем выйти на этот рынок. Если наше правительство и минсельхоз будут работать по своему назначению, у нас есть шанс выйти на этот рынок.

О внешней миграции: Это трагедия нации — отток населения из страны. Это социальная, политическая и экономическая проблема страны. Социальная, потому что дети остаются без присмотра. Экономическая проблема состоит в том, что вымываются экономические ресурсы: каждый мигрант генерирует огромные суммы налогов. Если бы они работали в Кыргызстане, продукция, которую они производили бы, внесла бы огромный вклад в ВВП страны. Это политическая проблема потому, что мы сильно зависим от грантов и переводов. Мы не должны обрывать связь с нашими мигрантами и соотечественниками. У нас в программе есть предложения по созданию стимулов для их возвращения, возможности сохранить кыргызское гражданство, чтобы у них была возможность вернуться и работать.

О конкурентоспособности отечественных производителей: Она будет создана, , когда законодательство будет эффективным. Мы предлагаем ввести один налог вместо пяти, которые душат бизнес. Мы призываем силовиков не кошмарить бизнес. Силовики не должны создавать паралич своими неправильными действиями.

Мы должны покупать товары у отечественных производителей. Для этого мы должны убрать коррупцию при проведении гостендеров. Посмотрите расследования, одни и те же люди выигрывают тендеры у государства. Некоторые просто перепродают эту же продукцию государству.

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О влиянии молодежи на исход выборов: Сейчас идет пиар-атака на молодежь, чтобы она не участвовала в выборах или проголосовала против всех. Мы знаем, какие партии платят медиа-компаниям за такую агитацию. Молодежь должна прийти и открыто сделать свой выбор.

Шумкарбек Адилбек уулу из «Ыйман Нуру»

О пробеле между наукой и производством: В нашей программе есть принцип справедливого распределения ресурсов. Многие научные открытия не используются в производстве, так как нужно покупать и платить налоги. Мы предлагаем, предприятиям засчитать средства, затраченные на инновации, в качестве расходов. Тогда увеличится доход, а налоги уменьшатся. Одним из первых законов, который мы инициируем в парламенте, если пройдем будет закон о производстве.

Об обещаниях партий сократить безработицу: В нашей программе четко прописано, какими путями мы создадим рабочие места. Во-первых, предприятие должно получить возможность продать свою продукцию. Для этого, у наших граждан должна быть возможность купить ее. Мы хотим сделать прозрачными процедуры фискализации — уплате налогов и таможенных пошлин. Затем мы пополним бюджет с резервом на 1-2 года, заставим платить налоги крупные компании, а средства направим напрямую пенсионерам, медикам и учителям.

О затратах на предвыборную кампанию: Я временно сложил полномочия директора Агентства по продвижению и защите инвестиций, я получаю от государства зарплату. На предвыборную кампанию я трачу средства из своих сбережений и материальную помощь своих друзей.

Об обеспечении независимости судей: В наших рядах есть опытные юристы, адвокаты, которые готовы гармонизировать юриспруденцию с закономерностями и объективностью.

Бактыяр Калпаев из «Мекенчил»

О выходе на европейский рынок: В первую очередь нужно создать условия нашим производителям, выйти на рынок в соседние страны, а потом и на европейский рынок.

Об ослаблении партийной работы и связи с населением после выборов: Партия «Мекенчил» никогда не теряла связи со с народом. Когда на границе был конфликт, туда направился Камчыбек Ташиев. Садыр Жапаров занимался вопросами насчет «Кумтора» и многое потерял. Но наши лидеры всегда были с народом.

О реформах в образовании: Мы должны разработать новые стандарты в образовании с учетом возможностей IT-технологий.

О среднесрочных мерах по развитию регионов: Начну с таможни. На границе с Китаем в год 3 000 грузовых машин проезжают. В среднем, от каждой машины взяток берется $3-5 тысячи. Если мы пройдем в парламент, мы эти деньги вместо карманов направим в казну. В месяц составляет около $12 млн — это 10 современных школ или пять больниц. Когда мы приведем в порядок коррупционные ведомства, тогда и поднимется наша экономика, создадутся рабочие места и разовьется каждый регион. Мы должны создать рабочие места в регионах, давая малому и среднему бизнесу свободу для развития.

Темирлан Султанбеков из «Социал-демократов»

О переработке сельхозпродукции: После того, как мы поменяем это правительство, избавимся от бесполезного президента, тогда и можно будет открывать такие производства. Нужно создавать ассоциации, чтобы фермер просто выращивал, а не искал упаковку и транспорт для экспорта.

Вот, Атамбаев привел из-за рубежа $500 млн гранта из-за своей дипломатичности, а не как турист Жээнбеков. Что с этими деньгами делается? Можно же на них построить такие предприятия.

О том, что депутаты не борются с коррупцией: Потому что сами в ней замешаны. Я сейчас говорю правду, потому что сам чист и могу назвать их имена. Я из простой семьи военных. Думаю, что только новые люди должны прийти в парламент. Как могут бороться с коррупцией те, кто боится назвать даже фамилии коррупционеров?

О главное проблеме Бишкека: На КТРК задавать такой вопрос — смешно. Мы что, идем в депутаты горкенеша? Вы прививаете народу практику того, что депутаты парламента должны выходить из своих полномочий, нарушать законодательство, узурпировать местные органы власти. Но я скажу.

Первая проблема города — это мусор. «Тазалык» не справляется со своими обязанностями. В новостройках нет ни освещения, ни школ, ни детсадов, ни дорог. Городские власти до сих пор не решили эти проблемы. Их можно решить, если бы политпартии выдвигали в горкенеши сильных людей, а не представителей стройкомпаний, которые просто выбивают себе земли. Почти все депутаты горкенеша — представители стройкомпаний. Я считаю, что проблемы городов должны решать горкенеши. Они получают за это зарплату.

3 раунд — вопросы оппонентам

Темирлан Султанбеков — Бактыяру Калпаеву: «Чем отличается демаркация от делимитации? И в рамках какого международного закона решаются приграничные проблемы»

Калпаев: Еженедельно на границе возникают конфликты как раз из-за того, что во время правления социал-демократов не были решены вопросы демаркации и делимитации. Если партия «Мекенчил» пройдет в парламент, мы будем бороться за каждый сантиметр нашей земли на границе.

Султанбеков: Когда социал-демократы решали вопросы с Узбекистаном, другие перепрыгивали через заборы.

Темирлан Султанбеков — Шумкарбеку Адилбек уулу:

1. Лидер вашей партии был замминистра культуры, он родственник Жээнбекова. Это нормально, что его родственники идут на выборы с нескольких партий? Напоминаю. что причиной двух переворотов были семейно-клановые режимы.

2. Почему власти дали вам возможность временно сложить полномочия, так же как и другим крупным чиновникам, а наших кандидатов вынудили уволиться?

3. Когда вы возглавляли Агентство по инвестициям, коалиция большинства парламента заключила договор, в котором были прописаны планы по инвестициям. Сколько из них вы реализовали?

Адилбек уулу: Наш лидер [Нуржигит Кадырбеков] в нескольких интервью говорил, что у него нет родственных связей с Жээнбековым. Думаю, нет надобности говорить об этом дальше. По второму вопросу — я подал заявление по закону, правительство дало мне такую возможность. Это на усмотрении правительства, кому разрешать, кому — нет. Возможно и было избирательное отношение, я этого не знаю.

В правительственном плане нам ставили большие задачи по инвестициям. Думаю, я хорошо выполнил свою работу, так как за 2018 год в страну пришло инвестиций на $851 млн, в 2019 — на более $1 млрд. Я сам лично обещал открыть 6-7 предприятий, но получилось только 3-4, а остальные 2-3 по разным причинам не открылись. Я получил со стороны правительства соответствующее наказание, но продолжаю работать.

Темирлан Султанбеков — Аязу Баетову:

1. Вы говорили, что воры идут во власть. Назовите их фамилии.

2. Если «Республика» пройдет в парламент, но власть не захочет пропускать и пригрозит уголовными делами, не сбежите ли вы из страны? Готовы ли вы за правду стоять до конца, если даже начнутся задержания?

Аяз Баетов: Я юрист с международным опытом и участвовал в составлении программы партии. Да, сейчас особенные выборы идут, в некоторых партиях собрались воры, контрабандисты и представители ОПГ. Поэтому даже может возникнуть вопрос о легитимности исхода выборов. Мой главный принцип — законность, и я буду стоять за него до конца. За контрабанду с 12 лет снизили наказание до пяти, мы старую норму вернем обратно. Почему, когда вы были во власти, не приняли закон об ОПГ? Учите тут всех уму.

Насчет первого вопроса — в избирательном законодательстве указано, что кто-то выскажет обвинения, не доказанные судом, его могут снять с гонки. Вы толкаете меня на нарушение закона.

Султанбеков: В законе «О выборах депутатов парламента» сказано, что кандидатов нельзя преследовать законом за сказанное во время агитации. Это ваша позиция.

Темирлан Султанбеков — Кубанычбеку Мурзакматову: «Как можно развить кыргызский язык в Кыргызстане?»

Мурзакматов: Я говорил сегодня больше на русском, потому что мы нацелены на молодежь, которая не понимает на кыргызском. Мы должны спросить у нашего президента, премьер-министра и каждого депутата, почему так происходит. Нужно начинать с семьи.

Бактыяр Калпаев — Темирлан Султанбеков: «Почему социал-демократам не хватило 10 лет правления на то, чтобы поднять нашу страну?»

Султанбеков: На выборах в парламент в 2010 году первое место заняла не партия «СДПК», а «Ата-Журт». Когда социал-демократы пришли к власти, казна была пустой, соседние страны собирались поглотить нас, в Бишкеке и Оше погибли сотни людей. В 2017 году Ангела Меркель сказала, что нет такой страны, которая была бы развита, как Кыргызстан.

*Неизвестно, на какое высказывание Меркель ссылается Султанбеков. Меркель посетила Кыргызстан в 2016, встречалась с Алмазбеком Атамбаевым в 2017, а в 2019 — с Сооронбаем Жээнбековым. Она не раз похвально высказывалась о Кыргызстане при встречах и в телеграммах кыргызскому лидеру, но подобная цитата не упоминалась в официальной хронике.

Бывший президент Атамбаев не ставил своих родственников на посты, отправил своих детей и других в армию. Но некоторые члены «СДПК» предали Атамбаева и отправились на выборы от других партий. Сегодняшние социал-демократы — это чистые, не предающие и не бывшие в госорганах люди.

Калпаев: В то время, его водитель и телохранитель занимали такие позиции, как вице-премьер. А на лидеров «Мекенчила» — Ташиева и Садыра Жапарова — социал-демократы начали гонения. Если бы этого не произошло, то сейчас зарплаты были бы вдвое больше. А те, кого вы так просите назвать — воры в таможне — были и во времена Алмазбека Атамбаева.

Султанбеков: Ташиев вышел из тюрьмы во время правления Атамбаева. Да, Жапарова задержали при Атамбаеве, но суд оправдал его по двум статьям из трех.

Калпаев: Ташиев, Жапаров и Талант Мамытов [депутат] были вместе. Нам известно решение суда. Курманкул Зулушев и Медер Сатыев [депутаты, бывшие судьи горсуда Бишкека] — кандидаты от нашей партии. За то, что они оправдали и освободили Ташиева и Жапарова, их начали притеснять: уволили с работы, угрожали их семье и близким.

Бактыяр Калпаев — Шумкарбеку Адилбек уулу: «Как связана стройкомпания Ихлас с партией “Ыйман Нуру”? И кто притеснял бывшего лидера вашей партии Айбека Осмонова?»

Адилбек уулу: По этому вопросу отвечал Чингиз Макешов, который возглавляет наш список. Гонения были со стороны Райыма Матраимова. После этого Айбек Осмонов вышел из нашей партии, наша партия идет своим путем.

Бактыяр Калпаев — Аязу Баетову: «Почему бывший лидер “Республики” Омурбек Бабанов ушел из политики?»

Баетов: Я очень удивлен происходящему, думал, тут молодые профессионалы будут обсуждать идеи, позиции. А тут почему-то каждый человек пытается оправдать лидера своей партии. Я не знаю, почему, спросите у него. Давайте войдем в конструктивное русло — обсуждать принципы, а не личности.

Шумкарбек Адилбек уулу — Темирлану Султанбекову: «В чем разница Социал-демократов от партии «Биримдик», идеология которых демократический социализм?»

Султанбеков: Социал-демократия — это в большей части об экономике. А демократический социализм — это идеология, которую выработал Карл Маркс, но потом от нее отошел. Но, наверное, биримдиковцы сами не понимают, что несут. Потому что недавно лидер «Мекен Ынтымагы» спросил у Улукбека Кочкорова, что это такое, Кочкоров не смог ответить.

Шумкарбек Адилбек уулу — Бактыяру Калпаеву: «Какой вклад может внести цифровизация в развитие экономики Кыргызстана?»

Калпаев: Цифровизация облегчила много вещей: получение паспорта и других документов.

Шумкарбек Адилбек уулу — Аязу Баетову: «Достигнув таких высот в профессии, почему обратно в политику пошел?»

Баетов: Это особые выборы, каждый уже хочет свою позицию высказать. Я отвечаю за правовой блок программы «Республики» и работал над законопроектами об ужесточении наказания за контрабанду и криминальный статус. Если эти законы не будут инициированы в парламенте, я сдам свой мандат. Вот мое слово.

Аяз Баетов — Темирлану Султанбекову: «Откуда такое низкое количество депутатов — 40 — в вашей программе?»

Султанбеков: 40 депутатов будут профессионалами, так как у нас будет преференциальная система. Потому что люди будут выбирать не только партии, а людей внутри списков.

Аяз Баетов — Бактыяру Калпаеву: «В какой политсистеме управления вы видите движение нашей страны?»

Калпаев: Мы должны выбрать между двумя система управления: или парламентскую, или президентскую. А этот вопрос мы выведем на референдум. Количество депутатов мы сократим до 75, министров — до 7. А партийную систему мы устраним, чтобы люди голосовали напрямую за человека.

Аяз Баетов — Шумкарбеку Адилбек уулу: «Почему Агентство по инвестициям все старается, а все как-будто против их работы?»

Шумкарбек Адилбек уулу: Инвесторов надо уговаривать, ухаживать за ними, чтобы они вложили свои средства в нашу страну. Без этого я не могу показать результаты. А так закон есть, но регламенты не прописаны. И из-за этого госслужащие не знают, как пошагово исполнять задание.

Адилбек уулу, Калпаев и Баетов не стали задавать вопросы представителю партии «Ордо», просто пожелав ему удачи.

Кубанычбек Мурзакматов задал общий вопрос всем оппонентам, верят ли они в честность этих выборов. На что большинство ответило — не особо верится, вся надежда на избирателей.