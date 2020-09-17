Гражданский активист Ийгилик Тургуналиев 14 сентября опубликовал видео с вырубленными стволами можжевельника. Видео было снято в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. По его словам, ценные деревья срубила золотодобывающая компания.

Тургуналиев сказал «Клоопу», что на месте вырубленных деревьев, которые входят в число особо ценных пород, может быть построено хвостохранилище.

«Места, где хранятся отходы, строятся на ложбинах, а не на склонах гор, в местах где есть риск оползней. Если завтра ядовитые отходы упадут в реку, тогда Узбекистан не будет жалеть не только Чаткал, но и Кыргызстан — подаст в международный суд. Это проблема, о которой должны думать не только чаткальцы, а весь народ Кыргызстана. Никто не может дать гарантию, что цианид не попадет на реку», — сказал Тургуналиев. В этом месте ведут работы такие золотодобывающие компании, как «Чаарат ЗААВ», «Вертекс Голд Компани» и «Эти Бакыр Терексай».

*Вода из Чаткальской реки течет в узбекское водохранилище Чарвак.

В ГАООС и ЛХ сообщили, что можжевельник был вырублен на территории золотодобывающей компании, на участке Тулкубаш. ОсОО «Чаарат ЗААВ» получила лицензию на добычу в этом месте, действует документ до 2032 года.

«Со стороны ГАООСЛХ определен объем лесохозяйственных потерь на сумму 6 миллионов 556 тысяч 404 сома. На основании решения межведомственной комиссии 21 ноября 2019 года компании выдали разрешение на рубку особо ценных пород», — сообщили изданию «Спутник» в агентстве.

Также в агентстве подтвердили, что контроль и надзор за рубкой особо ценных пород деревьев и кустарников осуществляет госэкотехинспекция.

Общая площадь золотуродного месторождение «Чаарат» составляет 700 гектаров, из них 10 га считается лесом.

Глава экотехинспекции по Чаткалу, Ала-Буке и Аксыйскому району Эрмек Толобаев сообщил «Клоопу», что сейчас идет работа по получению разрешения на проверку вырубленных деревьев.

«Полную информацию дадим по окончанию проверки. Насчет уничтожения леса приходят из ГАООС и ЛХ и дают разрешение. Каждое срубленное дерево будет оплачено», — объяснил Толобаев. Ранее был выявлен факт вырубки деревьев без разрешения со стороны ОсОО «Эти Бакыр Терексай». По данному факту экотехинспекция с заявлением обратилась в Чаткальский РОВД.

Заповедник под золотодобычу

В апреле стало известно, что часть заповедника «Сандалаш» в Чаткале хотят отдать под добычу ископаемых. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства вынесло на общественное обсуждение соответствующие поправки в постановление правительства.

Речь идет о земельном участке, который в 2006 году постановлением правительства перевели в категорию «земель особо охраняемых природных территорий» и присоединили к заповеднику «Сандалаш». Поправки исключают эту территорию из постановления правительства. Госагентство считает, что поправки повлияют на «привлечение инвестиций в горнодобывающую отрасль и развитие геологоразведочных работ в Джалал-Абадской области». При этом госслужба занимается защитой окружающей среды, а не привлечением инвестиций или защитой золотодобывающих компаний.