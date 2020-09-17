Фото: УВД Джалал-Абадской области

Милиция задержала трех членов организованной преступной группировки в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. Информацию сообщили в пресс-службе УВД по Джалал-Абадской области.

Сообщается, что 27 июля в Джалал-Абадскую областную больницу попал 59-летний житель с огнестрельным ранением. Потерпевший рассказал, что на него напали двое неизвестных в масках и скрылись в неизвестном направлении.

«В момент нападения потерпевший спал в вагоне, установленном возле заправки на его рабочем месте. Двое злоумышленников в масках брызнули из газового баллона ему в глаза, выстрелили в живот и потребовали деньги», — сообщила пресс-служба УВД по Джалал-Абадской области.

Спустя время милиция задержала подозреваемого — им оказался 22-летний уроженец Кара-Суйского района Ошской области. Подозреваемый состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. На допросе он признался, что совершил разбойное нападение со неким Фарухом.

В ходе следствия выяснилось, что Фарух — 25-летний член ОПГ. Милиция объявила его в розыск.

Затем, 7 августа, в Базар-Коргонский РОВД с заявлением обратился 63-летний гражданин. Потерпевший рассказал, что в его дом ворвались неизвестные люди, избили, а затем связали членов семьи. Далее, угрожая огнестрельным оружием, преступники забрали 2 тысячи сомов из кассы их магазина.

Спустя время сотрудники Базар-Коргонского РОВД задержали 22-летнего подозреваемого, он также является уроженцем Ошской области. Задержанный признался в совершении разбойного нападения и рассказал, что получил оружие от некого Сирожидина.

Сирожидином оказался 44-летним жителем Базар-Коргона, состоящий на учете МВД как член организованной преступной группы. Сотрудники криминальной милиции задержали его 15 сентября. Во время обыска у подозреваемого были обнаружены 2 единицы огнестрельного оружия, патроны и черный кастет.

По версии следствия именно Сирожидин был организатором разбойных нападений. Милиция начала досудебное производство по двум эпизодам, подозреваемые водворены в ИВС Базар-Коргонского РОВД на два месяца.