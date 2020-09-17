Министерство транспорта и дорог сообщило, что специальная комиссия изучила местность Кара-Кече в Нарынской области, где 14 сентября сошел оползень. По итогам проверки, комиссия приняла решения о строительстве объездной дороги потому что последствия оползня расчистить не удалось.

Протяжённость временной объездной дороги составляет 3-3,5 км. Она проходит по склону горы по скалистой и осыпной местности.

Работы по строительству начались утром 16 сентября. На место проведения работ привлекли часть необходимой для строительства дороги техники.

«Для строительства объездной дороги необходимо четыре экскаватора, три бульдозера и четыре самосвала. Строительство одной полосы занимает от 10 до 12 дней. […] Вопросы по мобилизации дорожно-строительной техники и обеспечения ГСМ полностью решены», — сообщили в ведомстве.

Оползень в 900 кубометров сошел на 37 километре автодороги Дыйкан — Кара-Кече в Нарынской области. Пострадавших и жертв нет. Горная масса перекрыла русло реки Кара-Кече, разрушила линии электропередач и заблокировала дорогу на этом участке. По решению комиссии по Гражданской защите Джумгальского района, дорога была временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка.

На угольном месторождении Кара-Кече в Нарынской области сошел оползень. О пострадавших пока не сообщается. Publicerat av Kloop Måndag 14 september 2020

Над материалом работала Милана Щербакова.