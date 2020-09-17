Скриншот видео, как кандидат от партии «Биримдик» Ферузахон Исмаилова передала 40 тысяч сомов на лечение мужчине

Член ЦИК Атыр Абдрахматова рассказала «Клоопу», что кандидат от партии «Биримдик» Ферузахон Исмаилова подарила 40 тысяч сомов мужчине в селе Ала-Бука Джалал-Абадской области.

По словам Абдрахматовой, видео с передачей денег от Исмаиловой прислали ей в мессенджере WhatsApp.

Абдрахматова также добавила, что любая благотворительность, от кандидатов партий с момента объявления выборов в парламент считается нарушением закона и прямым подкупом избирателей.

«Все материалы уже переданы в правоохранительные органы на рассмотрение. Это случай считается подкупом избирателей под видом благотворительности», — сказала она.

На видео показано, как Исмаилова в присутствии группы людей передает деньги в руки мужчине.

«То, что эти деньги даются, не связано с выборами. Ребята свидетели. На лечение требуется 40 тысяч, мы начали первую часть. Ну, в будущем, как уже было сказано, мы также окажем помощь», — сказала она в ролике.

Сама Исмаилова в интервью «Азаттыку» подтвердила, что это она на видео передает деньги сельчанину на лечение в качестве благотварительности. В списке партии она значится под номером 56.

В партии «Биримдик» сказали «Клоопу», что на момент передачи денег Исмаилова не была кандидатом от партии.

«Случай никак не может рассматриваться как подкуп в соответствии с избирательным законодательством. Просим участников избирательного процесса воздержаться от преждевременных заключений до рассмотрения вопроса соответствующим уполномоченным органом», — сообщил пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев.

Ранее партия «Биримдик» была замешана в использовании административного ресурса. Один из таких случаев произошел в начале сентября.

Тогда прокуратура Бишкека установила, что глава МТУ №12 Темир Касымов использовал админресурс и агитировал за партию «Биримдик».

По этому факту начали досудебное производство по статье «Злоупотребление административным ресурсом», а материалы передали в следственную службу ГУВД Бишкека.

Другой случай произошел в Нарыне, где ОВД области начало расследование по статье «Подкуп избирателей» в отношении 34-летнего жителя Нарынского района.

По предварительной информации, это глава Чет-Нуринского айыл окмоту Азамат Мусурканов, который призывал сельчан поддержать кандидата от партии «Биримдик» Улана Бакасова взамен на комбайн.

Партия «Биримдик» на этих выборах значится под номером один. Саму партию уже успели прозвать «провластной», в числе кандидатов значится брат президента — Асылбек Жээнбеков, а также многие экс-депутаты СДПК, которые не стали поддерживать бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В кандидатов партии числятся также депутат Аида Касымалиева, экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова и экс-министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров.