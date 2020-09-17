Более трёх тысяч кыргызских мигрантов застряли на границе России с Казахстаном. Они ожидают возвращения на родину уже больше 20 дней. Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов рассказал в интервью «Азаттыку», что мигранты разместились на территории Оренбургской и Самарской областей, а также в Республике Башкортостан.

«Уже ведутся переговоры по поводу открытия границ. Казахстан пока не дал ответа по этому поводу» — сообщил дипломат.

По словам мигрантов, власти никак не реагируют на их ежедневные запросы об оказании помощи с возвращением на родину.

«Вы замучили народ, тут много больных людей. Мы уже 20 дней живем в открытом поле. Последняя группа уехала 26 августа, а мы не успели на этот рейс. Так и сидим тут», — заявил один из мигрантов.

Казахстан официально пока не открывал свои границы для проезда пассажирского транспорта. Они были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Кыргызстанцы стали массово прибывать на границу России с Казахстаном после того, как появилась информация об открытии транспортного коридора для мигрантов. Хотя МИД не раз обращался к мигрантам с просьбой не следовать в сторону границы и уверял, что увеличит количество чартерных рейсов в Кыргызстан.

Но в России всё ещё остаются тысячи мигрантов, которые в надежде на возвращение на родину всё ещё пребывают на приграничные территории.

В ожидании помощи от властей, гражданам приходилось ночевать в открытом поле с маленькими детьми. Российская сторона помогла организовать палаточный лагерь и обеспечить их необходимым питанием.

По данным МИД Кыргызстана, с начала пандемии в Кыргызстан было возвращено свыше 25 тысяч граждан. Большинство из них работали и учились в регионах России.

Заглавное фото: Kaktus Media.

Над материалом работала Амина Кадралиева.

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