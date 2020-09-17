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Более трёх тысяч кыргызских мигрантов застряли на границе России с Казахстаном. Они ожидают возвращения на родину уже больше 20 дней. Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов рассказал в интервью «Азаттыку», что мигранты разместились на территории Оренбургской и Самарской областей, а также в Республике Башкортостан.

«Уже ведутся переговоры по поводу открытия границ. Казахстан пока не дал ответа по этому поводу» сообщил дипломат.

По словам мигрантов, власти никак не реагируют на их ежедневные запросы об оказании помощи с возвращением на родину.

«Вы замучили народ, тут много больных людей. Мы уже 20 дней живем в открытом поле. Последняя группа уехала 26 августа, а мы не успели на этот рейс. Так и сидим тут», заявил один из мигрантов.

Казахстан официально пока не открывал свои границы для проезда пассажирского транспорта. Они были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Кыргызстанцы стали массово прибывать на границу России с Казахстаном после того, как появилась информация об открытии транспортного коридора для мигрантов. Хотя МИД не раз обращался к мигрантам с просьбой не следовать в сторону границы и уверял, что увеличит количество чартерных рейсов в Кыргызстан.

Но в России всё ещё остаются тысячи мигрантов, которые в надежде на возвращение на родину всё ещё пребывают на приграничные территории.

В ожидании помощи от властей, гражданам приходилось ночевать в открытом поле с маленькими детьми. Российская сторона помогла организовать палаточный лагерь и обеспечить их необходимым питанием.

По данным МИД Кыргызстана, с начала пандемии в Кыргызстан было возвращено свыше 25 тысяч граждан. Большинство из них работали и учились в регионах России.

Заглавное фото: Kaktus Media.

Над материалом работала Амина Кадралиева.

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