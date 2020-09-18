Нынешнее состояние планетария / Фото: Алексей Журавлев

В административном суде Бишкека 16 сентября рассмотрели иск жителей столицы к Фонду управления госимуществом. Горожане требуют признать приватизацию планетария и его территории возле кинотеатра «Россия» в 1995 году незаконной. Ранее админсуд отказался рассмотреть иск активистов.

Об этом информагентству 24.kg сообщила представительница фонда «Наше право» Светлана Антропова.

«Суд упорно выяснял, как нарушены права заявителей, если на момент приватизации планетария им было по два года, как нарушены права самого фонда. Наши ответы, что приватизация проведена в нарушение законодательства, так как это учебно-просветительский центр, расположенный к тому же в охранной зоне, возле парка, судью не удовлетворили», — передает слова Антроповой издание.

По ее словам, судья потребовал доказательств того, что планетарий был учебно-просветительным центром.

Представители фонда «Наше право» запросили в архиве учредительные документы планетария. Но им отказали их выдать, так как сейчас он находится в частной собственности. Антропова сказала, что обратится в суд для того, чтобы он потребовал у архива документы.

Горожане хотят вернуть звезды

Вместе с фондом истцом против ФУГИ является инициативная группа «Бишкекский планетарий», образованная в 2018 году. Они организовали несколько культурных мероприятий на территории заброшенного планетария, чтобы привлечь внимание горожан.

Но в начале июня судья Алымкулов этого же админсуда отказался рассматривать иск активистов. По словам горожан, до этого юристы Фонда госимущества часто не приходили на слушания, и заседания постоянно откладывали.

По данным инициативной группы, ФУГИ продал планетарий в частные руки в 1995 году, а сейчас он принадлежит сыну покойного депутата Чыныбая Турсунбекова. Но здание так и остается в заброшенном состоянии.

В ноябре 2019 года Турсунбеков обещал на деньги своей компании построить и подарить городу новый планетарий.

Активисты вместе с фондом впервые обратились в суд в июне 2019 года, что позволило наложить арест на здание, и сейчас его нельзя сносить.

В Фонде госимущества также подтвердили, что здание нужно вернуть на муниципальный счет.

«В настоящее время ФУГИ считает, что приватизация здания планетария была неправильной, и возврат данного объекта, как социального объекта необходим. Но окончательно решение принимает суд», — ответили в Фонде.

Городские власти обещали, если суд решит вернуть планетарий городу, занести его в реестр муниципального имущества и ввести в эксплуатацию.

«Давайте дождемся суд и узнаем, какое решение будет вынесено — от этого и будем исходить. Конечно, если [планетарий] вернется на баланс мэрии, соответственно в дальнейшем он будет использоваться по своему назначению. Если будет необходим ремонт, то он будет проводиться за счет бюджета», — заявил Нурдин Тынаев, начальник Управления муниципальной собственностью.

На судьбу городского планетария обращали внимание и в парламенте. В начале 2018 года депутат Пархат Тулендыбаев просил правительство взять под контроль восстановление планетария.

Фрунзенский планетарий открыли в 1974 году на средства из госбюджета — из Германии привезли новейшее оборудование. По некоторым данным, с 1974-го по 1982 год планетарий посетили около 607 тысяч человек.