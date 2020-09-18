Накануне суд постановил водворить в следственный изолятор экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Он будет находиться в СИЗО-1 до 15 ноября. А генпрокуратура озвучила, что Чолпонбаев нанес стране ущерб в десятки миллионов сомов.

«Чолпонбаев подозревается в том, что злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства, заключил заведомо невыгодный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 65 миллионов сомов», — сообщает генпрокуратура.

Космосбек Чолпонбаев заявил журналистам, что виновным себя не считает. На допрос его вызвали еще в июле по делу финпола о лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний со стороны сотрудников минздрава. Финпол начал свое расследование еще в марте.

Космосбек Чолпонбаев занимал должность главы министерства здравоохранения два года, с 2018 по 2020 год. До должности министра Чолпонбаев был председателем Фармацевтического союза Кыргызстана.

Был уволен с поста министра после соответствующих рекомендаций Совбеза за ненадлежащую подготовку к пандемии коронавируса.