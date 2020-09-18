Журналистка Канышай Мамыркулова 15 сентября провела прямой эфир с кандидатом в парламент от партии «Чон Казат» Сыймыком Жапыкеевым и лидером движения «Кырк Чоро» Замирбеком Кочорбаевым.

Жапыкеев назвал движение «Кырк Чоро» провластным, и заявил, что это движение опозорило само понятие «Кырк Чоро».

«Что они сделали кроме того, как опозорили на весь мир и выставили нас “голубыми”? Ничего! Они не сделали ни один толковый проект», – сказал Жапыкеев.

Лидер «Кырк Чоро» Замирбек Кочорбаев попросил оппонента выслушать его, но Жапыкеев ответил, что не собирается слушать собеседника. После этого ему отключили микрофон, но он продолжил ругаться и обзывать Кочорбаева, а затем едва не полез в драку.

После этого кандидата от партии «Чон Казат» остановили члены съемочной группы и вывели из зала.

Движение нацпатриотов «Кырк Чоро» ранее неоднократно было замешано в скандалах, касающихся нарушения прав человека в Кыргызстане. Они выходили на контракции против Женского марша 8 марта и мероприятий феминисток в 2019 и 2020 годах, требовали запретить кыргызстанкам выходить замуж за иностранцев (особенно китайцев), проводили рейды по увеселительным заведениям — хотя не имели на это права.

В 2019 году лидеры заявили, что их движение насчитывает 4 тысячи 700 членов.

Сыймык Жапыкеев – кандидат в парламент от партии «Чон Казат». Ранее он был одним из лидеров одноименного движения. Медийность Жапыкеев получил после того, как сообщил в соцсетях о том, что имущество депутата Жумалиева не соответствует его доходам и упомянул, что в Кыргызстане есть «30 знаменитых воров».

Он также заявил, что депутат Кубанычбек Жумалиев заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал провести его проверку.

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал Жапыкеев.

Сам Жумалиев поклялся на Коране, что не участвовал в коррупции. При этом на него и его жену зарегистрировано 47 фирм. После этого Финпол начал проверку его имущества.