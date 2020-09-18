На земле существуют тысячи слов, которыми люди выражают чувства родным людям. В английском языке любимого человека называют «honey» или «baby» — «мёд» и «малыш». В русском — распространено слово «дорогой» и «дорогая», которые мы часто слышим в сериалах.

Такие «приятные» слова, конечно же, есть и в кыргызском языке — и это не только популярное слово «жаным». Вместе с цифровым оператором Beeline мы запустили генератор кыргызских слов, который поможет вам выразить ваши чувства.