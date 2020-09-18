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Это партнерский проект с Beeline. Подключайте тариф «Бирге» и будьте всегда на связи с родными. Берегите себя и своих близких.

На земле существуют тысячи слов, которыми люди выражают чувства родным людям. В английском языке любимого человека называют «honey» или «baby» — «мёд» и «малыш». В русском — распространено слово «дорогой» и «дорогая», которые мы часто слышим в сериалах.

Такие «приятные» слова, конечно же, есть и в кыргызском языке — и это не только популярное слово «жаным». Вместе с цифровым оператором Beeline мы запустили генератор кыргызских слов, который поможет вам выразить ваши чувства.

Нажмите на знак ▶, чтобы послушать слово.

Послушайте, как звучит слово «сасыгым».

Послушайте, как звучит слово «ананайын».

Послушайте, как звучит слово «жаным».

Послушайте, как звучит фраза «Садагаң кетейин».

Послушайте, как звучит слово «күчүгүм».

Послушайте, как звучат слова «күчүктөрүм-мышыктарым».

Послушайте, как звучит фраза «оозуңа май».

Послушайте, как звучит фраза «оозуңа таш».

Послушайте, как звучит слово «торпошкам».

Послушайте, как звучит фраза «суутуп коюптурбу».

Послушайте, как звучит слово «байкушум».

Послушайте, как звучит фраза «бок бышырып коюптурбу».

Послушайте, как звучит слово «аселим».

Послушайте, как звучит слово «балапаным».

Послушайте, как звучит фраза «атаңдын башы».

Послушайте, как звучит слово «садагам».

Послушайте, как звучит слово «бултушкам».

Послушайте, как звучит слово «томпошкам».

Послушайте, как звучит слово «берекем».

Послушайте, как звучит слово «алтыным».

Послушайте, как звучит слово «баатырым».

Послушайте, как звучит слово «айланайын».

Послушайте, как звучит слово «эркем».

Послушайте, как звучит слово «бейбаш».

Послушайте, как звучит фраза «балдарымдын атасы».

Послушайте, как звучит фраза «балдарымдын апасы».

Послушайте, как звучит слово «алтышка».

Послушайте, как звучит слово «чалым».

Послушайте, как звучит слово «кемпирим».

Послушайте, как звучит слово «периштем».

Послушайте, как звучит слово «ардагым».

Послушайте, как звучит слово «кара-жаным.

Послушайте, как звучит слово «жөжөм».

Послушайте, как звучит слово «жарыгым».

Послушайте, как звучит слово «сүйгөнүм».

Послушайте, как звучит слово «чырагым».

Послушайте, как звучит слово «бир боорум».

Послушайте, как звучит фраза «өмүрлүк жарым»

Послушайте, как звучат слова «айым-күнүм».

Послушайте, как звучит слово «өмүрүм».

Послушайте, как звучит фраза «кан досум».

Послушайте, как звучит фраза «бир түгөйүм».

Послушайте, как звучит слово «берметим».

Послушайте, как звучит слово «татынакайым».

Послушайте, как звучит слово «сүйүктүүм».

Послушайте, как звучит слово «кулунум.

Послушайте, как звучит слово «аселдейим».

Послушайте, как звучит слово «бакытым».

Послушайте, как звучит слово «ырысым».

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