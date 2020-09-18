Дебаты между кандидатами в депутаты от партий «Реформа», «Ордо» и «Социал-демократы» прошли 17 сентября. Партию «Реформа» представляла ее председательница Клара Сооронкулова, партию «Ордо» – Адилет Асаналиев, партию «Социал-демократов» – Темирлан Султанбеков.

В ходе дебатов неоднократно упоминался бывший зампредседателя ГТС Райымбек Матраимов, фигурант журналистского расследования OCCRP, радио «Азаттык» и «Клоопа» о коррупции на кыргызской таможне, выводе 700 млн долларов из страны, и том, как подпольный клан грузоперевозок из Китая заработал сотни миллионов долларов на транспортировке товаров через Кыргызстан по поддельным документам или вовсе без них.

Рассуждая о проблеме миграции спикер от партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков сказал, что «все знают о Райымбеке Матраимове и о его участии в выводе 700 млн долларов из страны из расследования «Азаттыка»». По его словам, эти деньги нужно вернуть и построить на них заводы и другие госучреждения.

После этого во время перекрестных вопросов между «Реформой» и «Социал-демократами» произошел такой диалог:

Клара Сооронкулова: «Вопрос мой такой: вы перекладываете ответственность по Райымбеку Матраимову на Жээнбекова, хотя его система возникла при Атамбаеве. В фонд Атамбаева поступали средства от его друзей, где был и Матраимов».

Темирлан Султанбеков: «Он занимал должность только последний год при президентстве Атамбаева. А назначен на верхушку таможни по решению Жээнбекова, когда тот был губернатором. Президент Атамбаев не вмешивался в такие назначения, вы сами прекрасно это знаете. Однажды на дне рождении дочери Атамбаев увидел, что его дочь была вся в крови, и вот она ответила… Потом дорасскажу».

*Ранее среди общественности распространялся слух, что у одной из дочерей Алмазбека Атамбаева произошел конфликт с кем-то из семьи Матраимовых. Предположительно, это были Алия Шагиева и жена Райымбека Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова.

«Придя в Жогорку Кенеш, мы добьемся его [Жээнбекова] ухода, а провожать его будем чапаном и чаем, потому что тогда он уже будет слаб. Мы хотим оставить в парламенте только 40 депутатов. Мы хотим привлечь Райымбека Матраимова к ответственности», – заявил Темирлан Султанбеков в своем заключительном слове.

Кандидатка от партии «Реформа» Клара Сооронкулова – бывшая судья Конституционной палаты, Она была уволена после того, как назвала обязательную биометрическую регистрацию «антиконституционной».

21-летний Темирлан Султанбеков – кандидат от партии «Социал-демократы», он вошел в состав политсовета «СДПК» в апреле 2019 года и является официальным представителем партии в России.

Бывший член политсовета «СДПК» Адиль Турдукулов в мае 2020 года заявил, что Султанбеков – внедренный в партию агент власти. Он отказался участвовать с ним в дебатах, ответив, что «с предателями и диверсантами разговаривать не намерен».

«Вчера на политсовете СДПК зачитали письмо бывшего телохранителя Атамбаева, Каната Сагынбаева, который заявил, что твердо знает по своим источникам, что Темирлан Султанбеков – внедрённый от власти агент, целью которого было раздробить партию. Плачущий мальчик добился своей цели», – написал Турдукулов под публикацией Султанбекова на фейсбуке.

Темирлан Султанбеков в свою очередь заявил, что Адиль Турдукулов «нагло врет во всех СМИ и старается похоронить “СДПК”, но политический труп – не социал-демократы, а Адиль Турдукулов».

Конфликт Жээнбекова и Атамбаева

Конфликт между нынешним и бывшим президентами Кыргызстана начался практически сразу после назначения Сооронбая Жээнбекова главой государства, то есть еще в 2017 году.

В феврале 2018 года Жээнбеков выступил на заседании Совета безопасности и раскритиковал силовиков за неэффективную борьбу с коррупцией. Однако это не понравилось Атамбаеву — при его президентстве борьбу с коррупцией называли приоритетным направлением его работы.

Экс-президент отреагировал на заявления Жээнбекова 31 марта 2018 года. Он заявил, что президенту «подсунули» речь и раскритиковал Жээнбекова за то, что его брат Асылбек занимает должность депутата парламента. Также он упомянул, что борцами с коррупцией не могут быть те, кто дружит с Райымом-миллионом. Так он назвал бывшего зампреда таможни Райымбека Матраимова, который приходится братом Искендеру.

После этого в обществе заговорили о конфликте между президентами, но Жээнбеков еще долго отрицал существование разногласий.

На фоне конфликта всех сторонников Алмазбека Атамбаева начали увольнять с ключевых должностей. К примеру, парламент выразил вотум недоверия бывшему премьер-министру Сапару Исакову.

В декабре 2018 года Алмазбек Атамбаев дал интервью журналистам собственного телеканала «Апрель», в котором снова раскритиковал своего преемника за клановость и дружбу с Матраимовыми.

СДПК выпустила обращение от лица Атамбаева, где утверждалось, что он во время своего президентства поручал Сооронбаю Жээнбекову, который был на посту главы правительства, уволить Матраимова из-за подозрений в коррупции, но Жээнбеков этого не сделал.

В мае 2019 года Бывший зампред таможни Райым Матраимов записал видеообращение к Атамбаеву и попросил «не вмешивать» его в конфликт с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Он сказал, что у него достаточно сил, чтобы бороться с Атамбаевым, а социал-демократы ответили, что речь Матраимова лишь подтверждает его связь с Жээнбековыми.

Тогда же Жээнбеков подписал законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президентов. После принятия этого закона парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и обвинил его в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, при поставках угля на теплоэлектроцентраль, а также в причастности к незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

После этого Атамбаева начали вызывать на допросы, но он отказывался на них приходить. В результате власти решились на штурм в его резиденции в Кой-Таше, который продолжался два дня. Тогда погиб 1 спецназовец, более 100 человек получили ранения. Теперь Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца, захвате заложников во время штурма, а также в организации массовых беспорядков.