Многие медики не получили компенсацию, обещанную им минздравом за заражение коронавирусом, и обратились в правовую клинику «Адилет» за помощью. Юристы потребовали у генпрокурора провести проверку.

Глава клиники Чолпон Джакупова сообщила в «24.kg» , что к ней поступили сообщения о том, что руководство учреждений здравоохранения препятствует выплате компенсаций медикам.

«Комиссия Минздрава уже прекратила сбор документов для выплаты компенсаций или даже требует привести троих пациентов, чтобы доказать факт заражения медицинского работника именно от них», — говорит Джакупова.

По ее словам, от медицинских работников и общества скрывают все документы, которые регулируют этот вопрос выдачи компенсаций.

«Прямой запрос «Адилета» о предоставлении копий указанных документов оставлен без ответа как со стороны правительства, так и со стороны Минздрава», — сообщила она.

Бывшая депутатка парламента считает, что государство «цинично предало» медработников и требует от генпрокуратуры проверки процесса выдачи компенсаций. Также она интересуется, на самом ли деле срок приема документов ограничен, и если это так — то чья это идея и ответственность.

«Позиция правительства и Министерства здравоохранения противоречит политике президента Сооронбая Жээнбекова, который неоднократно заявлял, что «компенсационные выплаты медикам должны быть обеспечены своевременно и в полном объеме», — отметила глава клиники.

«Очень сильно футболят»

Сказанное Чолпон Джакуповой подтвердили и источники «Клоопа» среди медиков.

«Мы собрали один список документов, отнесли — нам вернули документы, сказали по другому написать, список прилагаемых документов изменился. (..) Там еще было требование приложить три выписки пациентов на те даты, когда заболела, что приходили», — сообщил наш источник. По его словам, многие медики «боролись за компенсацию», но отчаялись и перестали.

«Очень сильно футболят», — говорит он о сборе и сдаче документов. Он сообщил, что компенсации сначала выдадут мобильным бригадам, после сотрудникам стационаров, потом сотрудникам поликлиник — у всех них должен быть положительный тест на коронавирус. И только потом выдадут компенсации тем, у кого коронавирусная пневмония.

А сотрудники поликлиник написали обращение к президенту, премьер-министру и минздраву.

В нем они рассказали о трудностях работы — в том числе нехватке средств защиты. Они сказали, что нередко вынуждены были работать незащищенными.

Они озвучили ряд требований — признать и причислить работу первичного уровня здравоохранения к санитарно-карантинной зоне, ведь именно в поликлиники в первую очередь обращаются зараженные; обеспечить медицинский персонал СИЗ; произвести выплату денежной компенсации всем сотрудникам ЦСМ в размере четырех окладов от занимаемой должности, а работникам, работавшим в красной зоне поликлиник — в размере 10 должностных окладов; оплатить финансовые расходы на лечение медицинских работников ЦСМ, переболевшим коронавирусной инфекцией и выплатить моральную компенсацию в соответствии с приказом, обеспечить полноценную медицинскую реабилитацию.

«Осенью ожидается вторая волна короновирусной инфекции. Минздрав и Правительство КР не справилось с первой волной короновирусной инфекции. Как Кыргызстан собирается встретить эту вторую волну?» — спрашивают они.

Некачественное оформление документов

Министерство здравоохранения отрицает, что руководство учреждений препятствует выплате компенсаций.

«На сегодняшний день выплатили по 200 тыс сомов 144 работникам, а также по 1 млн семьям 21 погибшего сотрудника», — отметили в Министерстве.

Председатель комиссии, замминистра Мадамин Каратаев опроверг информацию о прекращении сбора документов для выплат компенсаций, а также о требованиях доказательств заражения от пациентов.

«Выплаты компенсаций задерживаются из-за некачественного оформления и неполного предоставления требуемых документов со стороны организаций здравоохранения. При предоставлении полного пакета документов выплаты проводятся после принятия комиссионного решения», — отметил председатель комиссии.

Всего в Минздрав поступило 1500 заявлений на рассмотрение, 829 из которых уже прошли проверку. Остальные сейчас рассматриваются комиссией.

В Министерстве заявили, что уже подготовлен проект на выделение дополнительных 100 млн сом для выплат компенсаций. Документ согласуется.

Руководитель комиссии по распределению доплат при Минздраве Индира Турганбаева ранее объясняла «Азаттыку» причины отказа принятия заявок на компенсацию. Она заявила, что часто медработники сами допускают ошибки при заполнении.

«Речь ведь о немалой сумме – 200 тысяч сомов. Если где-то будет допущена ошибка, те же правоохранительные органы завтра могут завести уголовное дело. Мы работаем исключительно в интересах медиков».

Над текстом работала Амина Кадралиева