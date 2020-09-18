Инициативная группа Peshcom 15 сентября опубликовала видео, на котором предложила несколько мер по созданию безбарьерной среды в Бишкеке. По мнению активистов, мэрия тратит намного больше внимания и средств на ремонт и расширение дорог, чем условиям для других видов передвижения.

«Это ведет к увеличению машин на дорогах и ухудшению мобильности для всех — пешеходов, велосипедистов, пассажиров общественного транспорта и самих автоводителей», — считают активисты.

То есть город продолжает стоять в пробках. Чиновники же обещают заменить маршрутки, которых больше всего винят в затрудненном движении, на автобусы. Peshcom решило проверить, поможет ли эта мера разгрузить бишкекские дороги.

Активисты посчитали, сколько транспорта проехало на одном из самых оживленных перекрестков столицы — Советская/Киевская — в час пик в период до карантина.

Так с 17:45 до 18:45 в южном направлении проехало 4 автобуса, 26 троллейбусов, 174 маршрутки и 913 машин. По подсчету Peshcom, личных автомобилей на дороге было больше всего — они занимали 70% места на дороге. Однако при этом больше всего людей перевезли маршрутки — 46% пассажиров.

«Чтобы через перекресток Советская/Киевская перевезти такое же количество людей, как на маршрутках, понадобится 50 автобусов. Заменив маршрутки автобусами мэрия сэкономит 1000 кв метров — это расстояние длиною в один квартал и шириною в две полосы. Не так уж много, правда ли?», — спрашивают активисты в видео.

По их мнению, если пассажиры маршруток пересядут в автобусы, освобожденное место тут же займут машины. Инициативная группа ссылается на «основной закон дорожных пробок» американского исследователя дорожного движения Энтони Доунса. Он гласит: чем больше пропускная способность дорог, тем хуже дорожная обстановка.

Активисты заметили, что автомобили провозят в три раза меньше людей, чем могут. Потому что в 70% случаев в них едет только один человек. То есть машины занимают на дорогах больше всего места, но провозят меньше всего людей.

Что можно сделать?

Peshcom предлагает мэрии Бишкека несколько мер:

Заменить парковки в центре города на деревья, скамейки и скверы. Тогда не многие захотят ехать в центр.

Отдать приоритет на дорогах велосипедистам и общественному транспорту, который должен быть комфортным, быстрым и безопасным.

Построить удобные парковки на въездах в город для приезжающих из пригородов.

Ввести один раз в году день без машин.

«Существует множество инструментов для улучшения ситуации, мы привели лишь несколько из них. Но однозначно, нашей столице нужна разработка и реализация стратегии устойчивой городской мобильности, которая будет учитывать нужды всех групп населения с приоритетом для жителей без личных авто. […] Люди важнее, чем автомобили», — считают активисты.

А кто-то так уже делал?

Инициатива по уменьшению личного авто уже введена в некоторых других странах. В Испании с 2018 года действует проект «Madrid Central». Мадридские власти ограничили движение транспорта и озеленили территорию города площадью 472 га. Такси и автобусам, не соответствующим экологическим стандартам, запрещено въезжать в центр города. Парковаться в центре города могут только те водители, которые проживают там или у них есть специальное разрешение. Для остальных автомобилистов созданы отдельные парковки.

Проект развил общественный транспорт, также выросло количество велосипедистов. Начали появляться стартапы, связанные с экотранспортом, увеличился объем инвестиций, а город стали называть более привлекательным для туристов.

Но на первых порах власти столкнулись с проблемами — увеличилось количество пробок. А из-за пробок городской воздух загрязнился еще больше, столицу Испании накрыл смог. Также горожане жаловались на неправильно расположенные велодорожки и штрафы для автомобилистов.

Для решения проблем с пробками и смогом мадридская мэрия ввела еще ряд ограничений: на скорость движения, уличную парковку и въезд в город старых авто.