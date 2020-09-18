Депутат Дастан Бекешев в интервью «Азаттык» рассказал о новых условиях политических партий для своих кандидатов. По его словам, партии, чтобы избежать появления несогласных в своих рядах, придумали новую методику.

Кандидат в депутаты заранее пишет заявление об уходе из фракции. Если он, пройдя в парламент, будет идти против линии партии, его выгонят.

«Например, я набрал голоса и стал депутатом. Партия сказала, что я могу стать депутатом, но если я что-то скажу или не спрошу с утра, как дела у лидера партии, и он на меня обидится, он может меня в любой день выгнать», — сказал Бекешев.

Бекешев пояснил, что эти заявления будут хранить в сейфе и в любой момент в них могут поставить даты, что позволит выгнать депутата в подходящий момент.

В последнем созыве парламента были случаи, когда депутатов выгоняли из фракций. Например, из фракции СДПК выгнали Жанара Акаева — сразу после того, как он вышел на марш в защиту свободы слова. Марш прошел после ряда исков к СМИ со стороны Алмазбека Атамбаева, тогда еще президента Кыргызстана. В новых выборах Акаев участвует от партии «Ата Мекен».

Также из фракции «Онугуу прогресса» были изгнаны три депутата — Тазабек Икрамов, Камчыбек Жолдошбаев и Алмаз Жутанов. Причиной такого решения назвали «интриги» и «распространение неверной информации». В новых выборах «Онугуу Прогресс» не участвует.

Мягкий рейтинг

Ранее Бекешев рассказывал о «мягком рейтинге».

«Передвижения избирателей из городов в сёла и наоборот, происходят по причине «мягкого» рейтинга. «Мягкий» рейтинг – это обязательство кандидата на вверенном участке собрать определенное количество голосов. Если кандидат не собирает голоса, то он «добровольно» сдаёт мандат», — написал он в своем фейсбуке.

По словам Бекешева, ему самому предлагали баллотироваться от «крупной партии», которая наверняка пройдет в парламент, но он отказался из-за предложенных условий. Сам он публично поддержал партию «Реформа», но решил не баллотироваться.

Бекешев проходил в парламент дважды — в 2010 году от партии «Ар-Намыс», а в 2015 году от СДПК.