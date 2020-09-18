Ремикс на трек Roses рэпера SAINt JHN, записанный музыкантом из Казахстана Иманбеком Зейкеновым (Imanbek), получил 67 платиновых сертификатов. Об этом рэпер SAINt JHN сообщил в своем инстаграме.

Несмотря на то, что ремикс получил «платину» во многих странах мира (6 платин в России, 4 в Турции и так далее), мультиплатиновую сертификацию релиз получит только, когда ее выдаст американская организация RIAA за продажи в США.

В США платиновый сертификат выдается синглам, проданным тиражом свыше миллиона копий. Для сравнения, в Венгрии для его получения достаточно продать 3 тысячи синглов – там Roses стал «платиновым» трижды.

Самую вескую «платину» — американскую — ремикс пока не получил, но уже имеет золотой сертификат.

Imanbek или Иманбек Зейкенов – казахский диджей и музыкальный продюсер. В 2019 году его ремикс на песню рэпера SAINt JHN Roses принес ему мировую известность.

Летом 2019 года он нашел песню Rose гайано-американского рэпера и певца Saint Jhn, вышедшую четыре года назад, и сделал из нее ремикс.

После этого диджей опубликовал ремикс под своим именем в российских социальных соцсетях, как уже делал ранее с другими своими треками. Через несколько месяцев трек стал популярен в социальной сети «ТикТок», а после и во всем мире.

В конце августа 2019 года Иманбек стал «легальным» артистом, подписал контракт с российским лейблом Effective Records. Через месяц он договорился с SAINt JHN о том, чтобы их коллаборация была официально выпущена как отдельный сингл.

Трек занял 5 место на американском чарте Billboard Hot 100 и достиг 1 места в чартах Великобритании.