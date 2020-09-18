Член Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова на странице «Ачык шайлоо» сообщила, что в Бишкеке по форме №2 регистрацию прошли 128 тысяч человек.
Вместе с этим Абдрахматова сообщила, что на 17 сентября по всей стране регистрацию по форме №2 прошли 315 тысяч человек.
На 8 сентября зарегистрированных было 188 тысяч избирателей.
Форма №2 позволяет избирателям изменить свой участок для голосования. Для этого избиратель должен подать заявление на участок, где хочет проголосовать.
Ранее Абдрахматова лично проверила несколько избирательных участков в Бишкеке на наличие нарушений.
«Списки избирателей по всей стране должны быть проверены. […] Даже предварительная проверка показывает наличие реального риска «срыва» выборов», — заявила она во время проверки.
Тогда она выявила, что на участках происходит массовая регистрация людей по форме №2. По словам Абдрахматовой, это значит, что партии организовано подвозили избирателей на участки, а также использовали админресурс и подкуп граждан, чтобы заставить их голосовать в свою пользу.
С начала агитационного периода очевидцы все чаще сообщают, что агитаторы от разных партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. Хотя по закону собирать паспорта людей и регистрировать их на избирательном участке без их участия запрещено.
Обычно избирателям предлагают проголосовать по форме №2 предлагая от одной до пяти тысяч сомов, что считается подкупом и продажей голоса.
В ЦИК утверждают, что участок для голосования меняется только после того, как будут получены отпечатки человека и идентифицированы параметры лица.
Однако активисты говорят, что регистрация по форме №2 используется для подкупа голосов. Партии регистрируют избирателей из сел на участках в городе, чтобы преодолеть барьер в 0,7 % избирателей для регионов, Бишкека и Оша.