Член Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова на странице «Ачык шайлоо» сообщила, что в Бишкеке по форме №2 регистрацию прошли 128 тысяч человек.

Бишкек по форме 2 уже 128 000 избирателей Publicerat av Ачык шайлоо KG Torsdag 17 september 2020

Вместе с этим Абдрахматова сообщила, что на 17 сентября по всей стране регистрацию по форме №2 прошли 315 тысяч человек.

На 8 сентября зарегистрированных было 188 тысяч избирателей.

Форма №2 позволяет избирателям изменить свой участок для голосования. Для этого избиратель должен подать заявление на участок, где хочет проголосовать.

Ранее Абдрахматова лично проверила несколько избирательных участков в Бишкеке на наличие нарушений.

«Списки избирателей по всей стране должны быть проверены. […] Даже предварительная проверка показывает наличие реального риска «срыва» выборов», — заявила она во время проверки.

Тогда она выявила, что на участках происходит массовая регистрация людей по форме №2. По словам Абдрахматовой, это значит, что партии организовано подвозили избирателей на участки, а также использовали админресурс и подкуп граждан, чтобы заставить их голосовать в свою пользу.

С начала агитационного периода очевидцы все чаще сообщают, что агитаторы от разных партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. Хотя по закону собирать паспорта людей и регистрировать их на избирательном участке без их участия запрещено.

Обычно избирателям предлагают проголосовать по форме №2 предлагая от одной до пяти тысяч сомов, что считается подкупом и продажей голоса.

В ЦИК утверждают, что участок для голосования меняется только после того, как будут получены отпечатки человека и идентифицированы параметры лица.

Однако активисты говорят, что регистрация по форме №2 используется для подкупа голосов. Партии регистрируют избирателей из сел на участках в городе, чтобы преодолеть барьер в 0,7 % избирателей для регионов, Бишкека и Оша.