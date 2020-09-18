Центральная избирательная комиссия приняла решение не отстранять кандидата от партии «Кыргызстан» Дастана Джумабекова от выборов.

Такое решение избирательная комиссия приняла на заседании 18 сентября, не поддержав решение рабочей группы по оперативному реагированию ЦИК.

Ранее член ЦИК Гульнара Джурабаева на своей странице фейсбук сообщила, что рабочая группа ЦИК по жалобам внесла предложение об отмене регистрации кандидата в депутаты Джумабекова.

Суйунчу в 50 тысяч сомов

Ранее спикер парламента и кандидата от партии «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков во время своего поездки в Талас подарил семье суйунчу в размере 50 тысяч сомов.

Тогда в пресс-службе парламента распространили пресс-релиз о том, что Джумабеков выделил эти деньги из средств своей семьи. Однако позже пресс-секретарь спикера Жоомарт Максатбеков сообщил «Клоопу», что деньги для семьи выделили из фонда торага Жогорку Кенеша.

При этом пресс-секретарь добавил, что Джумабеков посетил Талас в качестве спикера, а не как кандидат от партии «Кыргызстан».

Позже член ЦИК Атыр Абдрахматова предложила рассмотреть снятие кандидатуры Джумабекова или всей партии «Кыргызстан» с предвыборной гонки, так как подарок спикера может считаться прямым подкупом избирателей.

Партию «Кыргызстан» на эти выборы зарегистрировали не сразу.

В начале ЦИК не принял документы партии, так как их предоставило «ненадлежащее лицо», при этом активисты и кандидаты от других партий говорили, что «Кыргызстан» опоздал с подачей документов в избирательную комиссию.

Решение в этом вопросе поставил Верховный суд, который встал на сторону партии и обязал ЦИК принять документы «Кыргызстана».