View this post on Instagram

Заслуженный артист Российской Федерации Василий Мищенко о мерзком поступке @vjarchi и глубоком уважении и восхищении к общественному деятелю @assol_moldokmatova ЗВЕЗДЫ РОССИИ СОЛИДАРНЫ С АССОЛЬ МОЛДОКМАТОВОЙ! #ЦветковПозорРоссии