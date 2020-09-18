Недавно пользователи соцсетей со всего мира запустили еще один флешмоб в поддержку общественной деятельницы из Кыргызстана Ассоль Молдокматовой. Они публикуют свои фотографии с бумагой, на которой написано «#ЦветковПозорРоссии».

Так пользователи выражают свое недовольство действиями российского телеведущего Артура Цветкова. Он потребовал через суд у Молдокматовой выплатить $1 млн компенсации «морального вреда». По его словам, меценатка «натравила» на него кыргызское сообщество в соцсетях после конфликта с кыргызским сотрудником кафе в Москве.

Поддержка русской интеллигенции

Также в поддержку Молдокматовой выступили некоторые российские деятели искусства — народный артист России Юрий Назаров, актер Большого театра Санкт-Петербурга Николай Горшков и актер театра и кино Стас Курач.

Горшков назвал поведение российского ведущего неприличным и недостойным, а Назаров назвал действия Цветкова «проявлением великодержавного шовинизма». Курач же пообещал, что «не даст в обиду волшебную фею» — так называют Молдокматову в России.

В одном из постов с таким хэштегом пользователь Майкл Бекмамбетов опубликовал видео-обращение заслуженного артиста России Василия Мищенко к телеведущему.

Мищенко рассказал, что познакомился с Молдокматовой во время командировки в 2019 году в Бишкеке и узнал ее «только с хорошей стороны». Артист думает, что деятельница не ввязывалась бы в историю со скандалом в кафе, если бы в ней не было чего-то для нее «обидного и несправедливого».

«Посмотрев это [видео о конфликте в кафе] у меня возникло ощущение, что, видимо, коронавирус лишил тебя работы, и тебе очень понадобились финансы. Либо тебя уже подзабыли очень сильно, и ты хотел бы как-то таким способом напомнить о себе», — обратился Мищенко к Цветкову.

Артист сказал, что не понимает, зачем этот процесс ведущему, так как он сам нарушил закон во время разбирательств в заведении с соотечественником Молдокматовой. Мищенко предположил, что ведущего кто-то подталкивает на этот судебное дело.

«С таким твоим упорством, ты так хочешь этого процесса. Мне кажется, лучше бы ты к своим соотечественникам поехал в Беларусь и с такой гражданской позицией помог им отстаивать свою независимость», — предложил ведущему актер.

«ЯНеНою»

Ранее в соцсетях прошел другой флешмоб по этой же теме. Кыргызский бизнесмен Марсель Салахунов первым опубликовал видеообращение в поддержку Молдокматовой на своей странице в Инстаграм. Он призвал других пользователей поддержать кыргызскую ведущую.

«Мужчину мужчиной делает выход с честью и достоинством из любых ситуаций и проблем. Особенно это касается публичных личностей, за которыми следят тысячи людей. Я решил и запускаю челлендж для настоящий мужчин под названием “Будь мужчиной и не ной”. Поехали!» — обратился Салахунов к своим подписчикам.

Однако челлендж бизнесмена решили поддержать не только мужчины, но и женщины — среди них теологинья Лола Касымова и пользовательница kelinka.pozitivka.

Ассоль Молдокматова — известная телеведущая в Кыргызстане, которая также активно занимается волонтёрством. Ранее в социальных сетях, Молдокматова возмутилась действиями Цветкова, который 11 августа устроил скандал в одном из фаст-фудов Москвы.

«Мы — народ Кыргызстана — дружный и сплоченный, не позволим обижать кыргызстанцев. Если вы — телеведущий и бьете себя в грудь, что коренной москвич, уж будьте добры для начала научиться этике и культуре, чем в целом отличались истинные москвичи. А если с этим делом у вас лично проблемы, так мы научим», — писала она.

Собственно, из-за чего весь сыр-бор?

Конфликт между телеведущим и кыргызстанцем Манапом произошел 11 августа 2019 года. Манап рассказал Молдокматовой, что ведущий проигнорировал просьбы персонала надеть маску, как того требуют правила заведения. Цветков обматерил официантку, вышел ненадолго и, вернувшись уже с маской, стал громко звать менеджера.

Манап сказал, что работает один, на что ведущий начал оскорблять его и угрожать депортацией. По словам кыргызстанца, они обменялись с Цветковым ударами бутылкой. Позже приехала полиция, которая приняла заявление от ведущего.

После огласки этого инцидента под постами в инстаграме российского телеведущего сотни кыргызстанцев оставляли комментарии с призывом извиниться перед персоналом заведения.

С таким же требованием к нему обратились Молдокматова, кыргызский певец Самат Доолотбаков и певица Анжелика. Позже Цветков отключил функцию комментирования его постов.

Через два дня после случая в кафе стороны помирились и пожали друг другу руки. За этим наблюдали адвокат ведущего и представитель посольства Кыргызстана в России.