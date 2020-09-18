Представитель партии «Мекеним Кыргызстан» Эльнура Алканова сообщила «Клоопу», что информация об избиении их кандидата Зафара Айдарова ложная.

«Такого не было вовсе. Он находится на встрече со своими избирателями», — сообщила Алканова.

Источники «Клооп» рассказали, что в Кара-Суу был избит «другой таможенник», а не Айдаров.

Информация об избиении Айдарова и его сторонников в Кара-Суйском районе Ошской области появилась в сети 15 сентября.

Кандидат от «Мекеним Кыргызстан» Зафар Айдаров занимает 129 строчку в списке партии. До выборов в парламент Айдаров занимал должность главного инспектора таможенной службы Бишкека.

Зафар Айдаров и его брат Эркинбек Айдаров упоминаются в расследовании «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.

Зафар — боец смешанного стиля, принимавший участие в турнирах MMA как представитель таможенной службы. В расследовании также говорится, что он выполняет функцию некой силовой поддержки для экс-таможенника Раимбека Матраимова — одного из главных фигурантов расследования.

Кроме этого, расследование показало, что Эркинбек Айдаров в 2016 году контрабандой вывез в Турцию более 715 тысяч долларов. В декларации он указал, что эти средства были «личным доходом», но сумма превышает его зарплату на посту таможенника.

Саму партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельным кланом бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова. Искендер Матраимов — один из кандидатов партии.

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