От Австралии до Канарских островов, от Канады до Ближнего Востока – во всем мире с разницей в несколько недель и месяцев сообщают о второй волне заражений коронавирусом. 14 сентября ВОЗ зафиксировала рекордный прирост числа больных коронавирусной инфекцией: за 24 часа было зарегистрировано 307,9 тыс. случаев. Наибольший рост заболеваемости был отмечен в Индии, США и Бразилии. Другие страны, в которых с разницей во времени уже наблюдалось возобновление активности вируса, включают Перу, Израиль, Южную Корею и Австралию. Страны по всей Европе также регистрируют все большее число ежедневных случаев заболевания. Местные ограничения вводятся в наиболее пострадавших регионах, возобновляются призывы носить маски и следовать правилам физического дистанцирования.

Европа

В Европе, как сообщалось в конце августа, стали меньше умирать от коронавируса, но причины этого пока не ясны.

В Англии доля инфицированных и впоследствии скончавшихся от коронавируса стала ниже в начале августа, чем в конце июня. За этот период смертность от инфекции упала на 55-80%, в зависимости от того, какой набор данных использовался, выяснил Джейсон Оке из Оксфордского университета со своими коллегами. Например, за неделю, начинающуюся 17 августа, умерло 95 человек и подтверждено чуть более 7000 случаев заболевания по всей Великобритании. В первую же неделю апреля скончались 7164 человека, ещё почти 40 000 показали положительный результат при тестировании на коронавирус.

Разделение смертей на случаи дает приблизительный коэффициент летальности около 1% в августе по сравнению с почти 18% в апреле. Эти цифры не отражают реальный уровень смертности в настоящее время, потому что количество смертей отстает от фактов инфицирования на несколько недель, а режимы тестирования менялись. Но они все равно указывают на некоторый сдвиг. Ситуация не уникальна для Англии и остальной Великобритании, утверждает Оке, который обнаружил, что тенденция наблюдается по всей Европе. Тем не менее, почему это происходит, не так ясно.

Данные по Англии свидетельствуют, что доля заражённых молодых людей выше, чем это было в период первого пика заболеваемости в апреле, при этом уровень заболеваемости в период с 10 по 16 августа был самым высоким среди людей в возрасте от 15 до 44 лет. Известно, что COVID-19 менее опасен для молодых, поэтому изменение демографической группы инфицированных может быть одной из возможных причин того, что болезнь в настоящее время кажется менее смертоносной. Однако Оке не думает, что одного изменения в возрастном составе достаточно для объяснения того, что происходит. По его словам, у многих пожилых людей всё ещё регистрируют положительные результаты на коронавирус. Другое возможное объяснение, как считают некоторые исследователи, состоит в том, что больные получают более эффективное лечение в больницах, в которых стало больше коек.

В воскресенье 6 сентября британские власти заявили о 2988 новых случаях коронавируса, что стало самым высоким показателем с 23 мая, когда Британия находилась в режиме строгой изоляции.

В Испании, одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы, также растет число больных.

На 100 тыс. жителей Испании – 268 зараженных. Это самый высокий показатель среди европейских стран. С начала сентября в Испании регистрируют больше заболевших, чем во время первой волны коронавируса в апреле. Нышнение заболевшие в Испании, как и в Британии, стали моложе: теперь там преимущественно болеют люди до 40 лет, а их болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых.

Вместе с возрастом снизилась и летальность: в весенний пик в стране умирало в среднем 700 людей в день, теперь же – 70. При этом весенний сценарий с переполненными больницами маловероятен, заявил профессор Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада. Сейчас в стране занято всего 7,5% больничных мест. В связи с этим в Испании пока не вводят новые общенациональные ограничения, лишь в некоторых регионах власти настаивают на ношении масок и запрещают собираться группами свыше 10 человек.

Fran Boloni

Во Франции число зараженных вновь стала расти в начале августа, а к 11 сентября в стране регистрировали более 10 тыс. зараженных в день – это выше, чем весной. Рост заболевших в основном приходится на густонаселенные и привлекательные для туристов регионы. В «красных зонах» уже ввели более строгие ограничения, например, обязали носить маски во всех общественных местах и соблюдать физическое дистанцирование. Чехия, которая первой в Европе ввела строгий карантин, а потом первой и отменила ограничения, чтобы восстановить пострадавшую экономику, тоже пока не вводит новый карантин. Однако в общественных местах нельзя находиться без медицинских масок. С конца апреля и до середины июля число заболевших не росло, а каждый день медики выявляли около 100 новых случаев. Однако в последний месяц больных становится больше. Так, с 10 по 13 сентября в Чехии фиксировали три рекорда заболеваемости в день подряд. Правительственный эпидемиолог Роман Примула заявил, что в Чехии началась вторая волна коронавируса.

В стране один из самых высоких показателей заболеваемости – 94 человека на 100 тыс. жителей – выше только в Испании и Франции.

Зато в Италии ситуация с коронавирусом гораздо лучше, чем в Испании, Франции и Чехии. Рост новых заболевших по сравнению с весенними показателями всё ещё небольшой. Большинство недавних случаев заражения связаны с популярными местами отдыха, особенно среди посетителей острова Сардиния. Так же, как и в остальных европейских странах, коронавирус в стране сильно «помолодел», и средний возраст заболевших составляет 32 года.

Смертность пока также низкая – за последний месяц в день умирало максимум 16 человек. Однако итальянский Минздрав отметил, что в стране плавно ухудшается эпидемиологическая обстановка. Несмотря на это, в стране заработали школы, а из ограничений пока действуют только ограничения в работе ночных клубов, необходимость носить маски в общественных местах и физическое дистанцирование. Итальянское правительство планирует продлить эти меры как минимум до конца сентября.

Тем не менее, протестующие всё равно собрались в Риме, чтобы выразить несогласие с ношением масок, дистанцированием и потенциальными прививками от болезни.

Некоторые из них кричали, что страна превратилась в «диктатуру здравоохранения».

То же самое произошло в Хорватии, когда несколько тысяч человек вышли на митинг против превентивных мер. Они заявили, что меры по предотвращению распространения коронавируса представляют угрозу их правам и свободам, а болезнь и вовсе является ложной. Эти акции стали продолжением двух крупных берлинских акций протеста. А в исследовании, опубликованном в еженедельнике To Vima, говорится, что каждый второй грек не собирается вакцинироваться от нового коронавируса, согласно опросу, причем почти 20% также выступают против масок. Это происходит на фоне сообщения о 372 новых случаев заболевания, что является самым высоким ежедневным показателем с начала вспышки в стране.

Азия и Ближний восток

В настоящее время Индия сообщила о более чем 5 млн. случаев заболевания коронавирусом, став второй страной после США. Сообщается также, что страна закупит 100 млн. доз российской вакцины от COVID-19. Индия является одной из по меньшей мере 32 стран, которые выразили заинтересованность в тестировании и получении российской вакцины «Спутник V»: Бразилия, Мексика и Казахстан уже подписали с Россией соглашения о поставках.

Самые жесткие меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом вводятся в Израиле – страна первой в мире объявила повторный карантин, о чем было заявлено 13 сентября. Во время первой фазы распространения вируса в апреле, когда ежедневно в среднем регистрировали около 400 инфицированных, в стране действовали строгие ограничения. В мае ситуация с коронавирусом стабилизировалась, а заболевших почти не было. Однако в начале июня число инфицированных и погибших постепенно начало расти, достигнув к 14 сентября 4764 инфицированных и 17 погибших. Теперь повторный карантин продлится с 18 сентября по 9 октября.

Людям не будет позволено удаляться от своих домов более чем на 500 метров, не будут работать школы, закроются рестораны, кафе, торговые и развлекательные центры. Остальные компании и госструктуры продолжат работу, но с некоторыми ограничениями.

С проблемой нехватки мест на кладбище столкнулись в столице Индонезии Джакарте, где, как ожидается, в октябре закончится земля для захоронений, поскольку число смертей, связанных с коронавирусом, продолжает расти. Управляющий кладбищем Пондок Ранггон в Восточной Джакарте заявил, что в октябре можно будет захоронить до 400 человек. В августе на кладбище, как сообщается, ежедневно хоронили в среднем 27 человек, включая тех, кто умер от коронавируса. Рекордное количество захоронений произошло 31 августа – 36 тел.

Вьетнам возобновит международные коммерческие рейсы по нескольким азиатским направлениям, начиная с пятницы, после многомесячного перерыва. Полеты, однако, будут доступны для вьетнамских граждан, дипломатов, экспертов, менеджеров, квалифицированных рабочих, инвесторов и членов их семей. Для туристов рейсы останутся закрытыми.

Li Lin

Китай закрыл город на границе с Мьянмой и начал кампанию по проверке всего населения города, насчитывающего более 200 000 человек. Официальные лица в Жуйли, провинции Юньнань, заявили, что город вступил в состояние «военного положения» защиты от Covid-19 после регистрации двух новых случаев заболевания у путешественников из Мьянмы. Жителям было приказано оставаться дома, а власти установили контрольно-пропускные пункты, чтобы никто не въезжал в Жуйли и не выезжал из него, а также ограничили доступ в близлежащие пограничные районы. Большинство предприятий были закрыты.

Кроме того, Китай начал испытания вакцины против коронавируса, поставляемой в виде назального спрея, который может стать альтернативой инъекциям.

Это первая подобная вакцина в мире, которая будет проходить испытания на людях. Вакцина разрабатывается Гонконгским и Сямэньским университетами совместно с пекинским производителем вакцин.

Океания

Австралийский штат Виктория, на долю которого приходится 75% случаев заражения и 90% смертей – за счёт чего он и стал эпицентром распространения коронавируса – продлил жесткие ограничительные меры в Мельбурне до конца сентября. Штат находился на жестком карантине с начала июля. Тем не менее, продлевать ограничения в столице штата, похоже, не станут, поскольку карантин уже дает результаты и среднее число заболеваний падает. Если число новых случаев заболевания станет меньше 5 в день, 26 октября комендантский час и ограничения на занятия будут отменены.

Однако в воскресенье полиции всё же пришлось задержать более 70 протестующих за нарушение порядка соблюдения карантина.

Около 250 человек приняли участие в акции протеста в Мельбурне, организаторами которой стали люди, продвигавшие теории заговора о пандемии в социальных сетях. Соседняя Новая Зеландия отменит ограничения по стране 21 сентября, кроме крупнейшего города Окленда, ставшего эпицентром второй волны инфекций, объявила в понедельник премьер-министр Джасинда Ардерн. Она также сказала, что требования к физическому дистанцированию на самолетах и другом общественном транспорте будут значительно смягчены.

Dan Burton

Америка

К 16 сентября общее число заразившихся коронавирусом в США перевалило за 6,6 млн. человек. В среду правительство страны заявило, что начнет распространять вакцину против COVID-19 в течение одного дня с момента получения разрешения от регулирующих органов. Ожидается, что некоторое количество доз вакцины будет доступно к концу года.

Федеральное правительство будет распределять вакцины между штатами на основании численности уязвимых групп населения, которые Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют вакцинировать в первую очередь. В их число войдут и медицинские работники. Официальные лица также заявили, что работают над тем, чтобы пациентам не пришлось платить за вакцину.

Тем временем в новом отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщается, что большинство детей, подростков и молодых взрослых, которые умирают от COVID-19, являются латиноамериканцами, афроамериканцами или коренными американцами.

На эти группы приходится 78% смертей, хотя сами группы составляют всего 41% населения Америки, что является непропорциональным эффектом, отражающим аналогичное неравенство среди взрослых. Предыдущие исследования показали, что число погибших от COVID-19 в два раза выше среди расовых меньшинств в возрасте до 65 лет, чем среди белых американцев.

В докладе говорится о таких социальных диспропорциях, как перенаселённости, низком обеспечении продовольствием и жильём, разрыве в благосостоянии и образовании, а также расовой дискриминации. Они, по всей видимости, способствовали возникновению этого перекоса в показателях смертности расовых групп. Региональный директор ВОЗ Карисса Этьен предупредила, что Латинская Америка открывается слишком рано, начиная нормализацию социальной жизни в то время, когда пандемия COVID-19 всё еще требует серьезного противодействия.

Во время совместного брифинга с директорами Панамериканской организации здравоохранения, Этьен сказала, что случаи заболевания коронавирусом в пограничной зоне Колумбии с Венесуэлой за последние две недели выросли в 10 раз. Уровень смертности растет в некоторых районах Мексики, и аналогичные тенденции наблюдаются в Эквадоре, Коста-Рике и Боливии.

Leandro Valentino

Канада в настоящее время также отмечает приближение второй волны заболевания: эпидемиолог по инфекционному контролю доктор Колин Фернесс считает, что всплеск заболеваний является либо признаком начала второй волны, либо отражением усталости людей от строгих правил по нераспространению коронавируса. Он считает, что закрытие баров и ресторанов поможет замедлить распространение инфекции.

Региональные чиновники здравоохранения объясняют всплеск заболеваемости в основном тем, что люди не следуют рекомендациям Общественного здравоохранения. Самые высокие показатели заражений по-прежнему наблюдаются в Торонто, Оттаве и Пиле. Онтарио сообщил еще о 315 новых случаях заболевания COVID-19 в среду, более половины из которых приходится на людей в возрасте до 40 лет.

В связи с этим будут пересмотрены правила общественных собраний, но пока неизвестно, когда будут доступны новые протоколы здравоохранения. В настоящее время ограничение на общественные собрания составляет 50 человек в помещении и 100 на открытом воздухе.

С внезапным всплеском случаев, побуждающих все больше людей проходить тестирование, канадцы сталкиваются с многочасовыми очередями в диагностических центрах по всей стране, из-за чего некоторые медицинские эксперты призывают Health Canada одобрить новые методы тестирования для получения быстрых результатов.

Африка

Около 12 млн. человек в Южно-Африканской Республике, чье население насчитывает 58 млн. человек, «вероятно», были инфицированы коронавирусом. Но это поразительно большое число не вызвало высокого уровня смертности и может указывать на широко распространенный «уровень иммунитета», считает министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

На фоне снижения числа случаев заболевания коронавирусом в наиболее пострадавшей стране континента, президент Сирил Рамафоса объявил, что границы ЮАР вновь откроются с 1 октября для деловых, развлекательных и других поездок, а гости страны должны будут показать отрицательные результаты теста на коронавирус. Пассажиры не будут допущены из стран с большим количеством больных.

Самая промышленно развитая страна Африки запретила международные поездки в конце марта в качестве одной из мер по сдерживанию распространения COVID-19. Рамафоса также анонсировал дальнейшее смягчение ограничений на общественные собрания – максимум до 250 человек в помещении и 500 на открытом воздухе. Президент предупредил, что вторая волна пандемии в некоторых странах оказалась хуже первой и может оказаться более разрушительной для самого ЮАР.

Число подтвержденных случаев заболевания вирусом в ЮАР сократилось в последние недели после прохождения пика в конце июля, когда в стране ежедневно регистрировалось до 15 000 случаев заболевания. Это вызвало опасения, что медицинское обслуживание в некоторых крупных городах может рухнуть. По официальным данным, во вторник 15 сентября было зарегистрировано всего 772 новых случая заболевания.

Врачи в столице Нигерии Абудже 1 сентября начали бессрочную забастовку из-за невыплаты специального пособия. Надбавка за риск, или стимулирующее пособие, была обещана медицинским специалистам, чтобы мотивировать их работать в опасных условиях, поскольку они постоянно подвергаются риску заражения новым вирусом.

Роланд Айгбово, глава Абуджийского отделения группы, рассказал: «Мы не получали никаких надбавок за риск с апреля, и это одна из главных причин, по которой мы начинаем забастовку». Врачи испытывают финансовые трудности, добавил он, заявив, что, несмотря на неоднократные ультиматумы и предупреждения, власти ничего не сделали, чтобы помочь им. Группа заявила, что после заверений официальных лиц было решено дать им время для выполнения оставшихся требований.

Забастовки медиков распространены в самой густонаселенной стране континента, где сектор здравоохранения в течение многих лет оставался недофинансированным.