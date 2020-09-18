COVID-19 подтвердили еще у 91 человека. Большинство из них в Баткенской области — 20 человек. По 15 зараженных в трех областях — Ошской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской. В Чуйской области 11 зараженных, в Бишкеке семь, по три в Оше и Таласской области, два в Нарынской.

В том числе среди зараженных три медика — два в Джалал-Абадской области и один в Баткенской.

Также минздрав сообщил о 98 выписанных из больниц — эти кыргызстанцы выздоровели и получили отрицательные тесты на коронавирус.

В Бишкеке выписали 39 человек, 19 в Иссык-Кульской, 18 в Баткенской, 10 в Ошской, пять в Джалал-Абадской, четыре в Чуйской и три в Нарынской. Выздоровели в том числе четыре медика.

Скончавшихся, по информации минздрава, нет.

Общее число заражений достигло уже 45 244 случаев, из которых скончались 1063. Но цифра в 1063 — это измененная статистика минздрава, из которой убрали более 400 случаев с вспомогательными болезнями, в том числе болезнями сердца. При этом минздрав обещал пересчитать статистику по методике ВОЗ — по ней главной причиной смерти считается коронавирус, а не вспомогательные болезни.