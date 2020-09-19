18 сентября в селе Нижняя Ала-Арча около 14 часов мужчина напал на сотрудников милиции с ножом. Нападавший был в алкогольном опьянении.

«В целях задержания и пресечения действий данного агрессивного лица сотрудниками милиции ОВД Аламудунского района было применено табельное оружие», — сообщает ГУВД Чуйской области.

После нападавшего доставили в больницу, как и раненного им сотрудника ОВД Аламединского района Чуйской области.Начато досудебное производство по факту нападения на сотрудников милиции. Установлено, что нападавший — 51-летний житель Бишкека.