Президент в своем очередном интервью «Биринчи радио» обсуждал подкуп избирателей на выборах.

«Поставлены требования, что по любым нарушениям, в том числе по фактам подкупа голосов, ко всем партиям и кандидатам должно быть обеспечено одинаковое и строгое отношение. Работа над этим ведется. Если будут факты — будет наказание», — сказал президент.

По его словам, избиратели сами не обращаются в органы с заявлениями о подкупе.

«В народе говорят, что «эта партия то делает, эта партия подкупает», я тоже слышу такие разговоры. Над этим органы тоже работают, но фактов обращения нет. Может, пару случаев, но в основном разговоры», — говорит он.

Ранее одна из членов ЦИК Атыр Абдрахматова обращалась к властям и правоохранительным органам с требованием проверить избирательные участки на предмет регистрации по форме №2.

Форма №2 позволяет избирателям изменить свой участок для голосования. Для этого избиратель должен подать заявление на участок, где хочет проголосовать.

Абдрахматова выявила, что на участках происходит массовая регистрация людей по форме №2. Это значит, что партии организовано подвозили избирателей на участки, а также использовали админресурс и подкуп граждан, чтобы заставить их голосовать в свою пользу.

С начала агитационного периода очевидцы все чаще сообщают, что агитаторы от разных партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. Хотя по закону собирать паспорта людей и регистрировать их на избирательном участке без их участия запрещено.

Обычно избирателям предлагают проголосовать по форме №2 предлагая от одной до пяти тысяч сомов, что считается подкупом и продажей голоса.

Также Абдрахматова назвала подкупом действия спикера парламента Дастана Джумабекова, который передал роженице от своего лица 50 000 сомов (как оказалось после, из фонда спикера, а не из личных средств).Джумабеков баллотируется от партии «Кыргызстан», которая обещает выплаты за каждого рожденного ребенка в 50 000 долларов. Тем не менее, Джумабекову сделали лишь предупреждение, но с гонки не сняли.

Избиратели постоянно сообщают о давлении, подкупе или применении админресурса со стороны других партий — часто это «Биримдик», от которой баллотируется брат президента, и «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых. Обе партии продолжают участвовать в гонке.