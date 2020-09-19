Президент Сооронбай Жээнбеков считает, что критика в его адрес — это «легкий популизм» и «популярный метод» кандидатов в депутаты, которые хотят набрать голоса избирателей.

«Ладно, если бы эти слова говорили новые молодые политики. Но власть критикуют и те, кто в политике уже 30 лет, которые были в одной из ветвей власти. Они сами только вчера еще работали в самой власти — законодательной, работали в исполнительной власти. А сегодня они говорят так, как мученики, будто власть на них устраивает гонения», — говорит Жээнбеков.

В то же время он считает, что в коррупции его обвинить точно не могут.

«Но никто не может сказать, что я когда-то имел отношение к коррупционным делам. Никогда не был в них замешан, и не буду», — считает Жээнбеков.

Считает популизмом он и другие обещания — сокращение депутатов и расходов на парламент, повышение зарплат и пенсий.

«Сейчас что нравится людям? Говорят, сократят количество депутатов. Почти все твердят об этом. Но нет ни слова, что для этого нужно провести конституционную реформу. Ведь число депутатов указано в Конституции», — говорит Жээнбеков. Правда некоторые партии подняли тему конституционной реформы.

Президент обратил внимание на молодых кандидатов — говорит, что на дебатах они обсуждали в похвальном ключе цифровизацию.

«Если такие молодые люди придут в парламент, то я уверен, что основные направления моей президентской работы — цифровизация, политика регионального развития — будут поддержаны. Рад, что в парламент идет такая молодежь», — сказал он.