С 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Кыргызстаном. Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что самолеты будут летать в Бишкек раз в неделю.

Авиасообщение с Кыргызстаном было прекращено весной из-за пандемии — с тех пор, в основном, из России в Кыргызстан прилетали самолеты с кыргызстанцами, которые возвращались на родину.

На 19 сентября из Бишкека вылетели самолеты в Дубай, Москву, Стамбул и Амстердам, и прибыли самолеты из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Дубая и Стамбула.

Власти Кыргызстана закрыли границы для въезда еще в середине марта, до того как в стране начали регистрировать первые случаи заражения коронавирусом. В конце июля Кыргызстан начал постепенно снимать ограничения на границах, так как эпидситуация во многих странах улучшилась. На сегодня въезд в Кыргызстан разрешен для граждан более 20 стран.